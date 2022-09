Les pensions caurien un 8,2% amb l’ampliació de càlcul a 35 anys

El càlcul de les pensions continua sent un problema vigent a l’estat espanyol. De fet, la crisi ha provocat que la incertesa dels pagaments s’enquisti. És per això, que una de les reformes que es va acabar aprovant fou l’ampliació del període de càlcul, que es tradueix en menys diners a pagar. La primera opció a pactar era un augment dels 15 als 25 anys, però ara es posa sobre la taula una ampliació màxima de fins a 35 anys, el que suposaria que es reduïssin les pensions un 8,2%, segons ha descrit el Banc d’Espanya. Aquesta mesura -que encara no s’ha aprovat- ha estat descartada pel govern espanyol, però sembla que segueix sobre la taula.

Aquest dimecres, el Banc d’Espanya ha explicat que les dades dictaminen que es reduiria el gruix de pensions en més d’un 8% en el cas que s’aprovés l’ampliació del càlcul fins als 35 anys. En aquest aspecte, implicaria que es tindria en compte el màxim de la vida laboral d’una persona per accedir a la mitjana de la pensió, una situació que, segons el Banc d’Espanya “reduiria l’heterogeneïtat de les pensions”. “En particular, l’efecte seria menor per a les pensions per sota de la mitjana, la qual cosa redundaria en una menor desigualtat”, ha expressat en un comunicat l’organisme.

‘Bastonada’ per protestar contra les retallades en les pensions / EP

El govern espanyol descarta la mesura

En el marc de les negociacions per la reforma de les pensions, el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá ja va assegurar que s’estaven reprenent les converses amb tots els agents socials implicats. Tot i això, Escrivá també ha descartat la mesura d’ampliació a 35 anys els càlculs de les pensions. El ministre ha explicat que, per un de cada tres treballadors, els millors anys de cotització ja no són els últims de la seva carrera laboral, com sí que passava en les carreres tradicionals.

Per això, i a fi de millorar l’equitat del sistema, creu que “cal repensar-ho” i analitzar amb els agents socials si es pot actuar sobre el període de càlcul de la pensió i al mateix temps “destruir els pitjors anys de cotització” i donar un millor tractament a les llacunes de cotització (períodes en els quals no es cotitza per no estar ocupat).