Espanya plantejarà incrementar l’exportació de gas per no reduir el consum

El govern espanyol proposarà a la Unió Europea l’increment de l’exportació de gas de la península Ibèrica per no haver de retallar el consum un 15%, tal com va proposar ahir Bursel·les als estats per deixar de dependre del gas rus. En aquest sentit, la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ja va anunciar que l’Estat espanyol rebutjaria el pla europeu, que és voluntari. RIbera vol actuar sobre l’oferta, en comptes de la demanda, mentre que la Unió Europea volia fer-ho sobre la demanda.

Segons el Ministeri de Transició Ecològica, la proposta de solidaritat del govern espanyol és reivindicar les infraestructures espanyoles, per tal d’exportar el gas a la resta dels estats membres.

Augmentar les exportacions

Afirmen que la mitjana de les exportacions al continent en els últims cinc anys era de 2 TWh al mes i que es pot arribar als 6,7 TWh al mes. Des de Transició Ecològica argumenten que la Unió Europea vol estalviar 45 milions de metres cúbics de gas entre agost i març i que l’Estat espanyol pot aportar 5,6 milions de metres cúbics en aquest període de vuit mesos.

Els líders europeus a la cimera extraordinària a Versalles / EP

Dimarts que ve els ministres europeus afrontaran l’assumpte

L’equivalent seria que la Unió Europea necessita 450 bucs metaners i Espanya en pot aportar 57. Les mateixes fonts remarquen que el govern espanyol estudia com incrementar aquesta capacitat i solidaritat amb l’activació de la planta asturiana de El Musel o amb l’enviament de gas a Livorno des de Barcelona o incrementant la capacitat de gasoductes amb França.

Dimarts de la setmana vinent es reunirà de forma extraordinària el consell de ministres d’Energia europeus que abordarà aquest afer.