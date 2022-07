Elon Musk fa marxa enrere i no comprarà Twitter

El propietari de Tesla, Elon Musk ha retirat la seva oferta per comprar la xarxa social Twitter. Aquesta decisió, que segons el multimilionari americà ha estat molt meditada i que finalment ha decidit fer-se enrere a causa de les incongruències amb les dades dels usuaris que hi havia en la signatura de l’acord. Algunes veus, però, al·leguen que el magnat ha fet mitja volta perquè ha volgut i està buscant excuses per no haver de pagar la indemnització que li pertoca.

Musk va paralitzar el món quan va anunciar que volia comprar Twitter fa us mesos, però aquest dissabte ha decidit retirar la seva oferta final. El multimilionari oferia comprar la companyia per 44.000 milions de dòlars, el que equival a uns 43.100 milions d’euros actualment. Aquesta oferta va ser acceptada per l’empresa i es van començar a iniciar els tràmits per fer oficial l’acord. Finalment, però, Musk ha decidit retirar la oferta perquè les dades dels usuaris que li proporcionava l’empresa en el contracte no li acabaven de quadrar. A més, en un document remès pels advocats de Musk a Twitter i publicat per la Comissió del Mercat de Valors dels EUA, també ha indicat que els propietaris actuals de la xarxa social no van facilitar la informació necessària per analitzar la companyia.

L’empresari sud-africà Elon Musk vol comprar Twitter / DPA

L’accionista majoritari de Twitter

Elon Musk va començar el seu camí per fer-se amb el control de Twitter convertint-se en el seu màxim accionista. D’aquesta manera, el multimilionari propietari de Tesla va aconseguir fer-se amb el 9,1% de la companyia. Aquesta va ser una jugada que Musk tenia planejada, ja que dies abans en el seu compte de la xarxa social havia demanat la opinió dels usuaris sobre la llibertat d’expressió, insinuant que la xarxa no posava masses traves a l’expressió del lliure pensament. Aquestes van ser les primeres pistes que el magnat va donar abans de decidir fer-se amb el control de Twitter. Tot i això, sembla que no ha pogut ser i ha retirat la seva oferta, encara que de moment continuarà sent el màxim accionista de la companyia.