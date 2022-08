Els catalans creuen que el corredor mediterrani està pendent per raons polítiques

Els catalans donen suport al Corredor Mediterrani i la seva prioritat de percepció de prioritat és en un 8,3 sobre 10, tal com especifica l’últim Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Amb això, un 59% coneix què és el corredor i un 50% creu que el principal motiu pel qual s’hauria d’implementar és la millora de la competitivitat de l’economia catalana.

En aquest sentit, un 60% creu que no s’ha implementat el projecte per qüestions polítiques. Els votants de Junts (79%) i els de la CUP (88%) són els que més han respost en aquest sentit. Un 23% creu que el projecte de tren d’alta velocitat entre València i Tarragona-Barcelona no ha tirat endavant a causa de les qüestions econòmiques.

Corredor Mediterrani / CEO

Sense preguntes sobre la independència o la sentència del 25%

L’enquesta ha recollit les dades de forma presencial a 1.200 persones de 18 anys i més residents a Catalunya, entre el 9 i el 30 de maig. Les qüestions són proposades per les conselleries de la Generalitat, que el CEO adapta per fer-les més simples. Enguany, no han preguntat sobre la llei del 25% de castellà a les aules, el suport a la independència de Catalunya o els problemes de l’AP-7. En tot cas, sí que han posat sobre la taula el pla d’enfortiment del català a les universitats, així sobre els acords en política lingüística.

Entre els que tenen la llengua catalana com a primera llengua, un 94% dels enquestats estan molt d’acord o d’acord a reforçar el català a les universitats, mentre que els de llengua castellana donen suport en un 60%. Amb això, la gran majoria dels catalans (92%) dona suport a la reducció dels preus públics de les matrícules universitàries. Alhora, hi ha una percepció general que l’acord entre partits i institucions de Catalunya per reforçar el català és important, amb una forquilla entre el 7 i el 8.

Suport a polítiques lingüístiques / CEO

Bona puntuació per als Mossos d’Esquadra

Pel que fa a l’apartat de seguretat, la valoració mitjanes de proximitat, fiabilitat i competència i eficàcia dels Mossos d’Esquadra se situen al voltant del 7 sobre 10. El cos de la Generalitat està més ben valorat per la gent gran, mentre que els votants que millor els valoren són els del PSC i Ciutadans. En canvi, els de la CUP són els que pitjor els valoren.

D’altra banda, els enquestats troben que els grans problemes de seguretat ciutadana són les conductes incíviques, el masclisme i el tràfic de drogues. Amb això, la percepció de seguretat en un barri o un poble és de 6,6 sobre 10, mentre que al conjunt de Catalunya és de 5,8.

A les carreteres, un 73% està a favor d’incrementar amb més vigilància policial el control a les infraccions de trànsit, mentre que un 66% reclama més vigilància amb radars i multes.

Puntuació Mossos d’Esquadra / CEO

TV3, la més vista

El CEO també ha preguntat sobre els mitjans i la societat de la informació. La televisió és el mitjà que utilitzen més els catalans per informar-se en un 78%, mentre que el 56% usa les xarxes socials, un 49% mitjans digitals i un 42% la ràdio. En aquest sentit, el canal de televisió habitual per als catalans és TV3, en un 28%, molt per sobre de les plataformes, que se situa en un 13%.

Els 69% de catalanoparlants tenen TV3 com a primera opció, mentre que els castellanoparlants tenen Telecinco com a primera en un 30% i TV3 en un 22%. Amb això, gairebé 4 de cada 10 catalans no escolta la ràdio, mentre que un 11% i un altre 11% escolten Catalunya Ràdio i RAC1.

Canal de televisió més habitual / CEO

Els catalans veuen el turisme com una cosa positiva

D’altra banda, un 85% dels catalans consideren el turisme positiu o molt positiu, mentre que creuen que el factor més important per aconseguir que la gent no marxi dels pobles és l’habitatge a preu assequible (33%), juntament amb la presència de centres mèdics (27%). També suspenen considerablement tots els serveis bancaris, que no superen els 4 punts de nota. El més mal valorat és l’atenció a la gent gran, amb una nota de 2,6 sobre 10.