La Cambra estima que el PIB català creixerà un 4% el 2022 i un 2,6% el 2023

La Cambra de Comerç de Barcelona ha revisat les seves previsions de creixement en una nova entrega del seu informe de previsió. Aquesta vegada ha assegurat que el PIB català creixerà un 4% el 2022, vuit dècimes menys del que es tenia previst per aquest any. Pel que fa a les previsions del 2023 no cauen tant, en aquest cas només s’han reduït les expectatives de creixement en un punt, del 3,6% esperat a un 2,6%. Tot i la desacceleració de l’activitat, la Cambra no preveu que l’economia catalana entri en un context d’estancament en els trimestres vinents, però si que avisa que els possibles talls de subministrament de gas per part de Rússia podrien suposar que Catalunya entrés en recessió.

El cap del gabinet d’estudis, Joan Ramon Rovira, intervé en una roda de premsa aquest dimecres per presentar els Indicadors de Progrés i Benestar (IPB) / ACN

La Cambra ha presentat aquest dimecres l’Informe de conjuntura catalana del segon trimestre del 2022, que indica que la creació d’ocupació, les exportacions i la recuperació del turisme estranger han estat i es mantindran com les principals palanques de creixement el 2022. La presidenta de la Cambra, Mònica Roca, ha assenyalat que l’enquistament de la inflació és “la principal amenaça” a la qual s’enfronta l’economia catalana. Això no obstant, l’informe de conjuntura apunta una sèrie de factors que “allunyen aquest perill”.

Els salaris i la inflació

La Cambra veu “clau” aquest dinamisme laboral per entendre l’augment “moderat” del consum de les llars, que durant el segon trimestre de 2022 s’ha situat un 13% per sobre que en el mateix període del 2021. Quant el turisme, l’afluència de visitants estrangers ha seguit una evolució “positiva”, tot i que encara es situa un 22,4% per sota dels nivells del 2019.

Sobre l’increment dels salaris, el responsable del centre d’estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha advertit que “no són els responsables de cap enquistament de la inflació” perquè el seu augment és “molt moderat”.