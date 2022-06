Torna la Patum de Berga després de dos anys aturada per la pandèmia

Berga es despertarà amb un somriure aquest dimecres. Després de dos anys en pandèmia, torna la Patum a la ciutat. L’Ajuntament va informar el febrer de l’any passat que cancel·lava per segon cop consecutiu la tradicional festa de la capital berguedana per la situació sanitària a causa de la Covid-19. La celebració, Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco, no s’havia suspès mai des del seu origen, al segle XV.

Aquest diumenge, però, el ressò del tabal va anunciar el compte enrere de la Patum 2022 després que els regidors del ple de l’Ascensió decidissin celebrar la festivitat. L’edició d’enguany tindrà lloc del 15 al 19 de juny i s’espera que sigui una Patum “de la represa” multitudinària, segons ha afirmat l’alcalde de Berga, Ivan Sánchez.

L’Ajuntament de Berga demana “prudència” als patumaires

Tot i la davallada de casos positius per la Covid-19, Sánchez ha admès que “els fa respecte” la situació. Per això l’alcalde ha demanat “prudència” als visitants i ha informat que els controls a la plaça Sant Pere, on té lloc la festa, seran “exhaustius”. La plaça té una capacitat aproximada per a 6.000 persones, l’alcalde de Berga pensa que no s’arribarà a aquesta xifra, però “si en algun moment cal tancar-la, la tancaran”, ha assegurat.

L’Ajuntament també ha organitzat activitats paral·leles els dies amb més afluència de gent per evitar aglomeracions i s’ha reforçat la seguretat privada, de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, que té previst desplegar 400 efectius i utilitzar, per primera vegada, drons.

La restauració es recupera

Un dels sectors més perjudicats per la pandèmia és el de la restauració. Després de dos anys amb una forta inestabilitat econòmica, esperen recuperar beneficis amb la Patum d’enguany. La setmana en què se celebra aquesta festivitat es factura entre un 25% i un 30% més que en una setmana normal. El president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia, ha explicat que estan “contents perquè es podran recuperar els calaixos que se’ns han buidat durant la pandèmia”.