Rànquing de les cinc cases més cares de tota Catalunya

Tots somiem amb una casa com les de les pel·lícules: gran, espaiosa, elegant i plena de luxes. Però la realitat molts cops supera la ficció i aquest tipus d’habitatges es poden trobar més a prop del que creiem. Així ho demostra el portal immobiliari Idealista, que recull els xalets i cases més cars de Catalunya. Aquest són els cinc xalets més luxosos de Catalunya i tots superen els 10 milions el que fa que, per suposat, no siguin aptes per al 95% de les butxaques.

Xalet Supermaresme, 19.000.000€

Aquesta casa imponent té 4.000 m2 i vistes al mar. Està situada a la luxosa urbanització del Supermaresme, a Sant Andreu de Llavaneres. A més d’aquests 4.000 m2 té una parcel·la de 11.000 m2, una zona spa amb piscina climatitzada de 15 metres, dues saunes, un jardí japonès, un gimnàs, una zona de relax i una terrassa amb vistes al mar. A l’interior del xalet hi ha sis suites amb lavabos inclosos, diverses habitacions auxiliars i lavabos, salons de grans dimensions, dues cuines i diverses terrasses amb vistes al mar.

El xalet Supermaresme / Idealista

Casa a Santa Clotilde, 15.000.000€

Aquesta exclusiva casa a primera línia de mar a Punta Fanals (Costa Brava) té una superfície total de 25.497 m2, dels quals 1.723,65 m2 són edificacions. El que més destaca d’aquesta casa és la piscina, situada a la mateixa roca i de gran amplitud. La casa consta de 5 plantes, 11 habitacions i 12 lavabos.

Can Semi-Mas Nou-Mas Ros, 15.000.000€

Aquest xalet està situat a primera línia de mar Castell-Platja d’Aro i té el seu propi accés a la platja. Té una parcel·la totalment privada de 7989 m2 i la casa es divideix en quatre plantes, de les quals tres són residencials. Al segon pis té quatre suites amb vestidors, accés a terrassa i vistes al mar. Al tercer pis té una suite principal amb lavabo i vestidor gran i una terrassa amb vista panoràmica del mar. A la planta baixa hi ha habitacions pel servei, un spa, una sala de fitness, un garatge i una piscina de grans dimensions.

Xalet a casa blava, Cadaqués, 15.000.000€

Aquesta casa de 1913 només ha canviat de propietari un cop, i ara torna a vendre’s. Té 625 m2 que es divideixen en 8 habitacions, 4 lavabos, una terrassa àmplia, un balcó i una parcel·la de 198 m2. Està situat al passeig de Cadaqués i és molt coneguda al poble, on destaca per la seva elegància monumental i el color blau que la caracteritza.

La Casa Blava, a Cadaqués / Idealista

Casa a Sarrià-Sant Gervasi, 14.000.000€

Aquest palau situat a la millor zona de Barcelona té 1.345 m2 als quals els acompanya una parcel·la de més de 2.000 m2. Té tres plantes a les quals s’accedeix des d’un rebedor senyorial amb una escala molt elegant que porta a totes les estàncies de la casa. Té fins a 7 habitacions, 6 lavabos, una piscina immensa, una pista d’squash i diverses terrasses amb vistes a l’skyline de la ciutat.