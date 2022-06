Casar-se a l’escenari de Joc de Trons o La Casa de Papel ja és possible

La temporada de casaments ja ha començat i també ho ha fet el compte enrere per les parelles que es casen l’any vinent i comencen ara l’organització del gran dia. Per aquestes parelles comença ara l’elaboració de la llista de convidats i la cerca del lloc per al casament i la festa. Aquest punt és precisament el més important d’un casament: totes les parelles desitgen casar-se a un lloc espectacular que no deixi indiferent ningú.

Imatge de Bodas.net

En aquesta llista es poden trobar sis localitzacions increïbles que han sortit a sèries de televisió o pel·lícules i on qualsevol desitjaria casar-se.

Eurostars Gran Hotel la Toja, de la sèrie Fariña: El primer resort d’Espanya va ser també un dels escenatis més famosos de l’exitosa sèrie espanyola sobre la droga a Galícia Fariña. Aquest resort balneari amb vistes a la ria d’Arousa és ideal per les parelles que volen que el seu dia sigui inoblidable. De fet, al web bodas.net aquest resort té una puntuació de 5 sobre 5 com a localització per casar-se.

Castell de Santa Florentina, de la sèrie Joc de Trons: Aquest castell situat a Canet de Mar és la ubicació d’una de les sèries més exitoses de la història i també podria ser la de la teva boda. El castell és el protagonista de la sèrie amb diverses escenes al pati, als salons i a les galeries gòtiques, però també ho és de molts casaments en aquest lloc que no deixa indiferent ningú. T’animes?

Finca el Gasco, de la sèrie La Casa de Papel: Aquest és el lloc on el Professor va desenvolupar un pla perfecte perquè Moscou, Berlín i Tokio es fessin amb un gran botí. Ara és una localització perfecta per una boda rural inoblidable.

Hotel Riu Plaza España, de les sèries Élite, Valeria i Fuimos Canciones: Aquestes tres sèries han comptat amb escenes romàntiques des de la terrassa d’aquest hotel situat a Madrid. Ara les parelles que ho desitgin podran gaudir d’aquest escenari tan romàntic que ha servit i servirà en el futur per ambientar les escenes més maques de les sèries d’èxit internacional.

Hotel Casa Fuster, de la pel·lícula Vicky, Cristina, Barcelona: L’Hotel Casa Fuster representa Barcelona i el modernisme a la perfecció. Woody Allen el va triar per algunes de les escenes de Vicky, Cristina, Barcelona, una de les seves pel·lícules més emblemàtiques. Així, casar-se en aquesta ubicació és prestigiós i elegant, a més d’inoblidable.