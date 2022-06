L’exposició de Crims, a partir de l’octubre al Palau Robert

La tercera temporada de Crims va finalitzar aquest dilluns. La tristor dels seguidors, però, no ha durat gaire, ja que avui s’ha anunciat que la sèrie dirigida per Carles Porta estrena un nou format. El programa sobre crims reals succeïts a Catalunya arriba a partir de l’octubre en forma d’exposició al segon pis del Palau Robert, on actualment està instal·lada la mostra Nova Pantalla. El videojoc a Catalunya, oberta fins a principis de setembre.

Els visitants gaudiran d’una experiència immersiva que farà un recorregut pels episodis que han fascinat als espectadors durant les tres temporades del programa. Així doncs, el públic passarà a formar part de la investigació i la resolució dels casos gràcies a eines de realitat augmentada. A més, per tenir una experiència encara més entretinguda, es faran visites guiades i taules rodones sobre les temàtiques tractades en els casos i per comprendre els secrets ocults de la ment humana.

L’exposició està organitzada per la Direcció General de Difusió, organisme de la Generalitat, i ideada per la companyia Zoopa. Així mateix, ha comptat en tot moment amb les indicacions del director del programa per no oblidar cap detall.

El periodista creador de ‘Crims’, Carles Porta / Jordi Play

Èxit en tots els formats

Crims va començar com a programa radiofònic a Catalunya Ràdio el 2018. Les cròniques negres de Porta van captar l’atenció de TV3, que va decidir portar el programa en format televisiu. El 3 de febrer de 2020 es va estrenar el primer capítol amb una audiència de 541.000 espectadors. Dilluns es va fer l’últim programa de la tercera temporada: la segona part de ‘La noia de Port Bou’. El cas d’una jove que es va trobar morta penjada en un pi al costat del cementiri de Portbou. El capítol va tenir una audiència de 602.000 espectadors.

L’èxit de Crims també s’ha traslladat al paper. El 7 d’abril es va publicar el llibre “Crims. Llum a la foscor”, el segon de la sèrie, on es narren deu crims reals que van tenir un gran impacte social. El llibre va ser el tercer més venut de no-ficció en català en el Sant Jordi d’enguany.