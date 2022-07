‘La gran vetllada’ no triomfa ni tan sols amb un artista increïble

La gran vetllada s’apropa a seu final. En la quarta entrega del concurs que presenta Carol Rovira a TV3, dues barcelonines s’enfrontaven a un artista d’Avinyó. El Quim va deixar tothom bocabadat amb el seu talent, en aconseguir una pintura increïble en pocs minuts amb només cola i purpurina sobre una tela negra. El resultat, amb el que volia fer un homenatge a Pau Riba, va deixar en evidència dues rivals que res no van poder fer. Finalment, ell va ser el just guanyador de la nit i va endur-se els 3.000 € i l’ovació dels teleespectadors.

El Quim demostra que l’art és una eina de transformació fent un homenatge a la figura de Pau Riba mitjançant cola, tela i purpurina 🎨 #GranVetlladaTV3 pic.twitter.com/36W4rJSqEq — TV3.cat (@tv3cat) July 20, 2022

La Mariona triomfa amb el millor menú de La gran vetllada

Pel que fa a les altres actuacions, cal parlar de la de la Mariona. La noia destaca per tenir una veu molt característica que va aprofitar per interpretar un tema en què parla del dol que va travessar la família en morir l’avi. Acompanyada d’una guitarra, va cantar bé amb aires de flamenc. Pel que fa al menú que va preparar prèviament en convidar la resta a casa, tots van aplaudir els canelons amb la recepta de l’àvia que va presentar. Deliciosos i amb bona presentació, el seu àpat va ser el millor de tots tres.

Després de deixar els convidats atònits amb la recepta de canelons de la seva àvia, la Mariona interpreta 'El ropero', un tema que parla sobre com la seva família va viure la mort del seu avi 🎤 #GranVetlladaTV3 pic.twitter.com/pXZm16w5Jj — TV3.cat (@tv3cat) July 20, 2022

L’Andrea es riu de si mateixa en un monòleg molt personal

I finalment tenim l’Andrea Bogu, que va presumir de terrassa amb vistes a Barcelona. La noia va voler riure’s de si mateixa en un monòleg que va fer riure als companys de programa, que van aplaudir que reconegués públic que pateix una malaltia i que té defectes que prefereix prendre’s amb humor. No obstant això, aquesta bona actitud no va ser prou per imposar-se al talent artístic del Quim.

L’Andrea deixa sortir la còmica que porta dins i ens ensenya que l’humor és la millor teràpia per fer front a les dificultats 🙌🏻 #GranVetlladaTV3 pic.twitter.com/bd21FzqgcU — TV3.cat (@tv3cat) July 20, 2022

L’audiència no compra el programa de Carol Rovira

TV3 tenia confiança en aquest programa, un format fresc i entretingut que només dura una hora i passa ràpid. El càsting no ha acabat de convèncer i tampoc el programa en sí, tenint en compte que no està aconseguint una audiència increïble. Els primers dies, Twitter anava ple d’opinions al respecte (les que, majoritàriament, van ser dolentes). Ara bé, el programa d’aquest dimecres no van tenir pràcticament repercussió a la xarxa… i això no és bon senyal. Els únics missatges que han escrit els teleespectadors de la cadena han estat per aplaudir la tasca de la Carol Rovira en el programa, que bàsicament el presenta a l’inici i després va posant la veu en off per preparar les transicions entre una vetllada i una altra.

L’actriu, que ha guanyat molta repercussió gràcies al seu paper de coach a Eufòria, és un dels principals reclams d’un programa que està passant bastant desapercebut.