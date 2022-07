Stop Jocs Olímpics celebra l’expedient a la CCMA per l’anunci dels jocs

La plataforma Stop Jocs Olímpics celebra la decisió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre obrir un expedient a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per l’anunci promocional i els diversos anuncis a mitjans de paper sobre els jocs olímpics que volia impulsar la Generalitat al Pirineu per l’any 2030.

El portaveu de la plataforma, Pol Lozano, assegura que això implica un reconeixement del CAC. Es tracta de la primera resposta a una denuncia de la plataforma, ja que també ho va portar a l’Oficina Antifrau. “Entenem que ens donarà la raó”, afirma el portaveu. Lozano creu que és una obvietat que el Govern ha fet servir espais públics per fer propaganda. Alhora, demana que no es repeteixi aquest paper “partidista” i es doni espai per fer un discurs crític de “l’altra banda”.

Falta de neutralitat

De fet, que li hagi obert un expedient és gràcies a la plataforma que es mostra contrària a que es facin les jocs, ja que va ser qui ho va portar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Els arguments de l’entitat eren la falta de neutralitat institucional, ja que la candidatura d’havia de sotmetre a votació en una consulta a les comarques del Pirineu.

El CAC, així doncs, haurà de decidir si vulnera la normativa que regula la publicitat institucional. La investigació haurà de concloure si es considera propaganda partidista, fet que implicaria una sanció per la CCMA.

Una imatge de l’anunci del Govern sobre els Jocs d’Hivern 2030 denunciat per #StopJJOO

Un anunci favorable

Segons l’entitat, el to de l’anunci és favorable a la celebració dels jocs i no informa res pràctic ni com s’ha de participar ni quan a la consulta. Tot i això, mai s’ha arribat a convocar perquè de moment el Comitè Olímpic Espanyol (COE) s’ha desmarcat del projecte arran del conflicte amb l’Aragó. L’espot, simplement, presenta com a projecte il·lusionant la hipotètica celebració de l’esdeveniment.