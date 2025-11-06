El Comitè d’Empresa de TV3 van anunciar, fa només un parell de dies, que l’assemblea els havia demanat que preparessin una convocatòria entre els treballadors. Han considerat “insuficient” la proposta que els ha traslladat la direcció de la casa, per la qual cosa continuaran movent-se per aconseguir arribar a un acord que acontenti totes les parts pel que fa a la gestió de les seves marques històriques. Des de la CCMA estaven disposats a flexibilitzar l’ús de les marques històriques en els informatius. Tot i que la proposta permetria recuperar la identificació tradicional dels periodistes i les espumes clàssiques dels micròfons, troben que aquest canvi no és suficient. Ara, han emès un comunicat que serveix com a gran avís, però per un tema diferent: “La plataforma de mitjans públics prepara una gran mobilització conjunta per la independència informativa”.
Els comitès d’empresa dels mitjans públics han constatat el “deteriorament” de la independència informativa en les últimes setmanes amb casos grollers a À Punt, Canal Sur i la Ràdio Televisió Canària. La Televisió Valenciana va emetre una correguda de bous el dia de la darrera manifestació contra la gestió de la dana pel ja expresident Carlos Mazón, de la mateixa manera que la cobertura realitzada per Canal Sur de l’escàndol pels errors en el cribratge del càncer de mama a Andalusia ha generat indignació entre la pròpia plantilla de la cadena pública: “Els treballadors i treballadores han enviat una carta a l’associació AMAMA, que va destapar el cas mostrant la seva solidaritat amb les afectades i criticant l’ocultació per part de la cadena d’aquesta crisi sanitària”.
La plataforma de mitjans públics denuncia que aquest tipus d’actuacions es repeteixen de tant en tant, producte de “l’afany de control polític dels partits” i “l’avarícia de les empreses audiovisuals”: “La coordinació de les polítiques externalitzadores arriba al punt que determinats articles de les lleis dels organismes de ràdio i televisió autonòmics són literalment copiats d’una comunitat a una altra“, diuen en aquest text. La plataforma va néixer la primavera passada per posar en comú la problemàtica que viuen els organismes de ràdio i televisió i, a la vista dels elements comuns que es repeteixen, s’hi està preparant “una mobilització” per denunciar les males pràctiques de la Forta, la federació de televisions autonòmiques: “La plataforma RTVs Públiques es proposa també iniciar una ronda de converses amb els grups polítics del Congrés dels Diputats per exposar les preocupacions comunes“, diuen.
📜 Comunicat:
Comunicat plataforma RTVs públiques.
La plataforma de mitjans públics prepara una gran mobilització conjunta per la independència informativa. https://t.co/1Lu0xqGTBw pic.twitter.com/ENmAxOVyUb
Els mitjans de comunicació privats, també en el punt de mira
La plataforma de mitjans públics vol expressar que el problema de la manipulació informativa afecta també els mitjans privats: “Si els mitjans públics són febles davant del poder polític, els mitjans privats ho són davant del poder econòmic“. Els responsables de la gestió de la publicitat dels mitjans privats interfereixen sovint en la decisió sobre els continguts informatius, lamenten, i només alguns mitjans digitals d’última generació han començat a prendre mesures contra el fenomen. “Tot això indica que el problema és comú i constitueix una mostra de manca de qualitat de la democràcia espanyola”, afegeixen.
“Els comitès d’empresa s’han compromès a intensificar les mobilitzacions que venen desenvolupant per separat, acordant confluir en una històrica jornada de vaga simultània encara pendent de data“, informen. Podria convocar-se el dia de la loteria de Nadal o fer-se coincidir amb la tramitació parlamentària de la nova llei reguladora de la Ràdio Televisió pública canària, que consideren altament lesiva.
“La plataforma de mitjans públics convida la societat espanyola a prendre consciència d’un problema que impedeix al país progressar al nivell de les democràcies més avançades de la Unió Europea”, diuen en un text que signen els comités d’empresa de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur,EiTB, IB3, RTV Asturias, RTV Aragón, RTV Can arias, RTV Castilla y La Mancha, RTV Extremadura, TeleMadrid, CRTV Galicia i TV3.