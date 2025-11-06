El Comité de Empresa de TV3 anunció, hace solo un par de días, que la asamblea les había pedido que prepararan una convocatoria entre los trabajadores. Han considerado «insuficiente» la propuesta que les ha trasladado la dirección de la casa, por lo que continuarán moviéndose para conseguir llegar a un acuerdo que contente a todas las partes en cuanto a la gestión de sus marcas históricas. Desde la CCMA estaban dispuestos a flexibilizar el uso de las marcas históricas en los informativos. Aunque la propuesta permitiría recuperar la identificación tradicional de los periodistas y las espumas clásicas de los micrófonos, consideran que este cambio no es suficiente. Ahora, han emitido un comunicado que sirve como gran aviso, pero por un tema diferente: «La plataforma de medios públicos prepara una gran movilización conjunta por la independencia informativa».

Los comités de empresa de los medios públicos han constatado el «deterioro» de la independencia informativa en las últimas semanas con casos burdos en À Punt, Canal Sur y la Radio Televisión Canaria. La Televisión Valenciana emitió una corrida de toros el día de la última manifestación contra la gestión de la dana por el ya expresidente Carlos Mazón, de la misma manera que la cobertura realizada por Canal Sur del escándalo por los errores en el cribado del cáncer de mama en Andalucía ha generado indignación entre la propia plantilla de la cadena pública: «Los trabajadores han enviado una carta a la asociación AMAMA, que destapó el caso mostrando su solidaridad con las afectadas y criticando la ocultación por parte de la cadena de esta crisis sanitaria».

La plataforma de medios públicos denuncia que este tipo de actuaciones se repiten de vez en cuando, producto del «afán de control político de los partidos» y «la avaricia de las empresas audiovisuales»: «La coordinación de las políticas externalizadoras llega al punto de que determinados artículos de las leyes de los organismos de radio y televisión autonómicos son literalmente copiados de una comunidad a otra«, dicen en este texto. La plataforma nació la pasada primavera para poner en común la problemática que viven los organismos de radio y televisión y, a la vista de los elementos comunes que se repiten, se está preparando «una movilización» para denunciar las malas prácticas de la Forta, la federación de televisiones autonómicas: «La plataforma RTVs Públicas se propone también iniciar una ronda de conversaciones con los grupos políticos del Congreso de los Diputados para exponer las preocupaciones comunes«, dicen.

📜 Comunicat:

La plataforma de mitjans públics prepara una gran mobilització conjunta per la independència informativa. https://t.co/1Lu0xqGTBw pic.twitter.com/ENmAxOVyUb — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) November 6, 2025

Los medios de comunicación privados, también en el punto de mira

La plataforma de medios públicos quiere expresar que el problema de la manipulación informativa afecta también a los medios privados: «Si los medios públicos son débiles ante el poder político, los medios privados lo son ante el poder económico«. Los responsables de la gestión de la publicidad de los medios privados interfieren a menudo en la decisión sobre los contenidos informativos, lamentan, y solo algunos medios digitales de última generación han comenzado a tomar medidas contra el fenómeno. «Todo esto indica que el problema es común y constituye una muestra de falta de calidad de la democracia española», añaden.

«Los comités de empresa se han comprometido a intensificar las movilizaciones que vienen desarrollando por separado, acordando confluir en una histórica jornada de huelga simultánea aún pendiente de fecha«, informan. Podría convocarse el día de la lotería de Navidad o hacerse coincidir con la tramitación parlamentaria de la nueva ley reguladora de la Radio Televisión pública canaria, que consideran altamente lesiva.

Trabajadores del Comité de Empresa de TV3 se concentran a favor de la continuidad de las marcas históricas | Twitter

«La plataforma de medios públicos invita a la sociedad española a tomar conciencia de un problema que impide al país progresar al nivel de las democracias más avanzadas de la Unión Europea», dicen en un texto que firman los comités de empresa de À Punt, RTV Andalucía y Canal Sur, EiTB, IB3, RTV Asturias, RTV Aragón, RTV Canarias, RTV Castilla y La Mancha, RTV Extremadura, TeleMadrid, CRTV Galicia y TV3.