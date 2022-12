Marta Torné confessa que vol crear un programa nou amb Jordi González

Marta Torné va deixar caure en una connexió en directe a TV3 que té ganes de tornar-hi, el que preferiria fer de la mà de Jordi González. La presentadora ha concedit una entrevista a El Circ de 8TV, en el que ha confirmat que efectivament han parlat sobre el seu futur televisiu: “A mi em faria molta il·lusió perquè el Jordi és el meu padrí. Tenir un comunicador tan gran com ell al teu costat quan estàs començant a la tele… A vegades tenia una mica de mal caràcter, per això. Era molt exigent i molt dur, el que a mi em feia cosa perquè jo era molt petita. Tornar a fer un programa amb ell ara m’encantaria. Per part meva tinc moltes ganes, així com també en té ell i la cadena. Està work in progress“, diu tot assegurant que estan treballant en això.

La de Barcelona assegura que tenen “una idea molt xula”, però que encara no la poden dir. El que sí que ha avançat és que l’emissió d’aquest projecte seria emès durant la nit perquè és la franja en què se senten més còmodes “i forts” tots dos: “No sabem res concret, però tant de bo funcioni”.

Jordi González vol un programa amb Marta Torné | TV3

Els amics de la Marta Torné protegeixen els seus secrets

En un altre moment del programa, en Frank Blanco ha revelat que han trucat molts coneguts i companys de professió de la Marta Torné per esbrinar més detalls i secrets sobre ella. Quin ha estat el problema? Que ningú no ha volgut dir res al respecte i això li ha generat molta curiositat: “Em diuen que no em poden explicar coses sobre tu! Què és el que la gent calla sobre tu?“, s’interessava. I ella, curiosa, començava a punxar-lo per intentar saber qui eren les persones que la protegien. No han dit noms, però ella sí que ha xerrat: “No voldran dir res perquè saben que jo soc molt reservadeta. Jo no faig res, de dolent. Què et penses, que soc Leonardo diCaprio i que faig orgies? A l’època del Vitamina N sí que sortíem molt de festa perquè acabàvem tard i anàvem directes cap a l’after el dia en què podíem. A aquella hora no hi havia bars oberts per anar a fer unes copes”.

La presentadora ha confirmat aquests últims dies que repetirà al capdavant d’Eufòria, l’èxit de TV3 que emetrà la segona temporada la pròxima primavera. De moment no se sap si Miki Núñez estarà al seu costat com en la primera, un detall que es coneixerà més endavant.