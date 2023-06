VÍDEO | Juana Dolores, protagonista del Polònia d’aquest dijous

La polèmica entrevista de la poeta Juana Dolores al Més 3/24 continua portant cua. Tant és així que el programa de sàtira política Polònia l’ha triada com a protagonista del programa d’aquest dijous. Ho ha anunciat el mateix programa en una piulada a Twitter on Judit Martín es caracteritza de Juana Dolores a la perfecció i adopta la seva manera de parlar durant la tensa entrevista amb Xavier Graset. En aquesta entrevista al 3/24, la poeta va ser molt dura amb els professionals de TV3, a qui va acusar de “validar el puto viejo de Trias”. Fins i tot va assegurar que desitjava que caigués una bomba a la llibreria Ona i a sobre del candidat de Junts per Barcelona, Xavier Trias. Tot això li ha valgut una sàtira al Polònia, tota una fita pels personatges famosos de l’ecosistema català.

High School Musical dels candidats de les eleccions municipals a Barcelona

A banda de Juana Dolores, Polònia també avaluarà el panorama polític que han deixat les eleccions municipals del 28 de maig. El Polònia d’aquest dijous es desplaçarà fins a la seu del PP per veure com han rebut la notícia d’unes noves eleccions la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Lara Díaz), el president del PP, Alberto Nuñez Feijóo (Queco Novell), i l’alcalde de Madrid, José Luis Almeida (Albert Mèlich). Els espectadors podran veure com es preparen per a una nova campanya electoral.

A Barcelona, Ada Colau (Agnès Busquets), Xavier Trias (Pep Plaza), Ernest Maragall (Queco Novell) i Jaume Collboni (David Marcé) protagonitzaran el gran musical de la temporada versionant High School Musical per valorar els resultats del 28-M, que han deixat la gran incògnita de qui governarà Barcelona. Tractaran els possibles pactes que podran sortir després de passar per les urnes i posteriorment els espectadors es trobaran amb Xavier Albiol (Fermí Fernández), que s’ha imposat amb tanta diferència que, amb els vots que li sobren, també ha guanyat altres eleccions.

També hi haurà espai per a Ciutadans. El president del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, (Xavi Serrano) protagonitzarà el tràiler de la pel·lícula “Mal recuento”. Posteriorment, fent un repàs dels perdedors de les eleccions, el programa conduirà fins a Joan Tardà (Cesc Casanovas) per valorar els mals resultats d’ERC, que han fet de tot menys eixamplar la base.

Per últim Carles Porta (Fermí Fernández) investigarà què ha passat amb els partits d’esquerres i qui ha matat els seus vots. Porta posarà llum a la foscor d’un crim que ha esgarrifat el progressisme: l’assassinat de l’esquerra.