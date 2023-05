Jordi González s’ha quedat sense contracte amb Mediaset. L’icònic presentador barceloní ha estat lligat al grup mediàtic les últimes dècades, però darrerament pràcticament no se l’ha vist al capdavant de cap programa. L’últim que se sabia era que havia demanat un any sabàtic per desconnectar, del qual sembla que no ha tornat. Telecinco no li ha renovat els papers i ell sembla estar-ne conforme, ja que tampoc no s’ha pronunciat al respecte. No se sap si ha picat alguna altra porta o si té algun projecte en ment, simplement s’ha anunciat que no el tornarem a veure -de moment- en cap reality o programa de la casa.

Així ho assegura Tvienes en exclusiva, que ha pogut saber que s’acaba la relació entre el presentador i la cadena després de 20 anys. Des de l’octubre del 2021 no presenta res a Telecinco, una oportunitat que no va acabar de convèncer tenint en compte que no l’han tornat a trucar. Ara diuen que fa més d’un any que ha deixat d’estar vinculat a Mediaset, que és per això que deia que estava d’any sabàtic: “Qui pugui fer-ho, que no ho dubti perquè va molt bé“, deia ell. En cas de ser cert que fa més d’un any que no té contracte, el Jordi González no hauria arribat a tenir contacte amb la nova cúpula que s’ha carregat Sálvame.

Jordi González, amb ganes de tornar a la televisió catalana?

Jordi González podria tornar a la televisió catalana, ja que últimament només l’hem vist a RTVE Catalunya, TV3 i 8TV. De fet, va aprofitar la visita al programa de Ricard Ustrell, Col·lapse, per demanar que li donin un programa amb la Marta Torné.

Actualment, el Jordi González no té Instagram. El presentador només té un compte a Twitter que no fa servir des de l’any passat, així que no se sap què fa amb la seva vida o què pensa sobre aquesta nova etapa sense feina a Telecinco. Tampoc no s’ha filtrat si té alguna feina o alguna empresa al seu nom d’on treure els diners per viure dia a dia, així que és probable que molts comencin a temptejar-lo per poder tenir informació al respecte.