Jordi González se ha quedado sin contrato con Mediaset. El icónico presentador barcelonés ha estado ligado al grupo mediático las últimas décadas, pero últimamente prácticamente no se le ha visto al frente de ningún programa. Lo último que se sabía era que había pedido un año sabático para desconectar, del que parece que no ha vuelto. Telecinco no le ha renovado los papeles y él parece estar conforme, puesto que tampoco se ha pronunciado al respeto. No se sabe si ha picado a alguna otra puerta o si tiene algún proyecto en mente, simplemente se ha anunciado que no lo volveremos a ver -de momento- en ningún reality o programa de la casa.

Así lo asegura Tvienes en exclusiva, que ha podido saber que se acaba la relación entre el presentador y la cadena después de 20 años. Desde octubre de 2021 no presenta nada en Telecinco, una oportunidad que no acabó de convencer teniendo en cuenta que no lo han vuelto a llamar. Ahora dicen que hace más de un año que ha dejado de estar vinculado a Mediaset, que es por eso que decía que estaba de año sabático: «Quien pueda hacerlo, que no lo dude porque va muy bien«, decía él. En caso de ser cierto que hace más de un año que no tiene contrato, Jordi González no habría llegado a tener contacto con la nueva cúpula que se ha cargado Sálvame .

Jordi González, ¿con ganas de volver a la televisión catalana?

Jordi González podría volver a la televisión catalana, ya que últimamente solo lo hemos visto en RTVE Cataluña, TV3 y 8TV. De hecho, aprovechó la visita en el programa de Ricard Ustrell, Col·lapse , para pedir que le den un programa con Marta Torné.

Jordi González se queda sin trabajo en televisión

Actualmente, Jordi González no tiene Instagram. El presentador solo tiene una cuenta en Twitter que no usa desde el año pasado, así que no se sabe qué hace con su vida o qué piensa sobre esta nueva etapa sin trabajo en Telecinco. Tampoco se ha filtrado si tiene algún trabajo o alguna empresa a su nombre de donde sacar el dinero para vivir día a día, así que es probable que muchos empiecen a tantearlo para poder tener información en el respeto.