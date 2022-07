Jordi González, sobre tornar a presentar: “Si arriba un projecte que em posi calent”

Jordi González ha tornat a trepitjar un plató després que l’any passat fos l’últim any que comptaven amb ell per a Supervivientes davant les males crítiques de l’audiència. El seu substitut ha estat Ion Aramendi, que ha agradat molt el públic. El presentador ha parlat de l’any sabàtic que s’ha pres enguany “després de 37 anys treballant” al programa El Circ de Frank Blanco a 8tv. En aquesta visita Jordi González ha parlat de la seva carrera televisiva i els formats mítics que va presentar i que van tenir molt èxit. Alguns d’ells Les 1.000 i una i Vitamina N.

L’últim programa que Jordi González va presentar va ser el debat dels diumenges de Secret Story, un reality de Telecinco del que va sortir escaldat per les males crítiques de l’audiència, que no va valorar massa bé el programa ni la seva manera de presentar. En aquest sentit González ha criticat la gestió de Mediaset tot i tenir encara contracte amb ells: “Ara no tinc un programa. Tot ha canviat. Ho decideixen tot la cadena i la productora“. “Ningú et demana opinió”, ha lamentat el presentador, que ha assenyalat que des que “s’ha tancat l’aixeta” ha vist que està “millor”.

Només tornaria si li ofereixen alguna cosa que “no s’assembli gens” al que ha fet fins ara

Ara bé, si apareixés un format o un programa que li agradés el presentador ja ha deixat clar que tornaria als platós. “Si arriba un projecte diferent i xul·lo que em posi calent, que voldrà dir que no s’assembla res al que he fet fins ara, sí que tornaré”, ha explicat tot i que no hi ha massa expectatives que això realment pugui passar, perquè els programes que més entusiasmen el públic segueixen sent realities com Supervivientes, que està fent molt bona audiència.

Una de les coses més criticades de Jordi González és el seu mal humor durant els programes. El presentador ha explicat a què es deu aquest mal humor i els moments tensos que vivia al plató. “M’enfado de veritat quan els tertulians criden. Em posen nerviós. No n’han après! Encara no han assimilat que l’espectador no rep el missatge”, ha assenyalat visiblement molest.