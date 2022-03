Marta Torné reconeix estar penedida d’haver presentat ‘Vitamina N’

Marta Torné es posarà al capdavant de la primera gala d’Eufòria aquesta nit. El concurs musical de TV3 posarà a prova els 16 finalistes en un programa en el que confien molt. Per tal de fer-ne promoció, la presentadora catalana ha concedit una entrevista a El Español en la que també ha fet un repàs sobre la seva exitosa trajectòria televisiva. I és que Marta ha estat presentadora d’alguns dels espais de més audiència des que comencés en aquest món fa ara 20 anys.

El seu padrí va ser el també català Jordi González, que la va fitxar al Vitamina N de City TV: “Jo en aquella època m’atrevia amb tot. No sabia que ara s’agafarà un any sabàtic… El Jordi és la persona amb qui més he après i l’estimo molt, però sempre m’imposa quan el veig. Vitamina N és un programa que trobo molt a altar i cada vegada que veig aquell plató, el que ara s’ha convertit en una botiga d’electrodomèstics, m’entra molta tristesa”.

Quan ell va marxar a Telecinco, la cadena va decidir que fos ella qui el substituís al capdavant del programa. Ara, vist en perspectiva, Marta Torné creu que va ser un error: “No va ser una decisió encertada i no ho hauria d’haver fet. Jo anava a Madrid amb una borratxera d’èxit i creia que seria la nova Ana Rosa Quintana. Em van fer un contracte de cadena a 8TV, però entenc que no funcionés i que em fotés la gran hòstia que em vaig fotre”.

#Efemérides📺: Tal día como hoy en el año 2002… Marta Torné (@MartaTorne) realizaba su primera aparición en televisión. Fue en el programa 'Vitamina N'. https://t.co/Hh5UcvZTJN pic.twitter.com/dJUSEOSPyV — Teleaudiencias (@teleaudiencias) July 23, 2020

Durant l’entrevista, la catalana ha confirmat que és gran amiga d’una famosa que està molt d’actualitat: Rocío Carrasco. Explica que es van fer amigues quan ella ja formava part del món del cor, però que intenten no parlar sobre aquest tema: “Moltes coses de les que va explicar en el documental, jo ja les sabia. Vaig parlar amb ella la setmana passada perquè tenim molt bona relació i molt bona amistat”.