8TV agonitza amb l’amenaça d’un final d’emissions imminent

La mort anunciada de 8TV és imminent, però no tan immediata com semblava fa uns dies, en què es va plantejar que aquest cap de setmana es posaria fi a les emissions. Tot i que alguns mitjans apunten a aquest dissabte, 30 de setembre, com a final, segons fonts consultades per El Món, el fos a negre d’aquest canal de televisió encara no es produirà aquest cap de setmana, malgrat que tot indica que serà molt aviat. La fase de descomposició de 8TV està molt avançada i el procés ja sembla irreversible. El passat 8 d’agost 8TV va entrar en fase de concurs de creditors, tot i que portava en fase de preconcurs des del maig. Cal recordar que, malgrat el final de les temporades d’estiu en tots els canals de ràdio i televisió que emeten a Catalunya, 8TV ja no ha ofert cap programa en directe en la nova temporada i manté les emissions amb pel·lícules i sèries.

La cadena privada de Catalunya, que ara és propietat de Nicola Pedrazzoli, va buscar desesperadament noves línies de finançament, però no ha trobat una solució que eviti el negre de la pantalla pròximament. Les seves dades d’audiència sempre han estat força baixes i, de fet, l’últim any només registrava un 0,8% de quota de pantalla. El procés de tancament afecta tota la companyia d’Emissions Digitals de Catalunya S.A.U. (EDICA), que té quatre canals dels quals n’explotava dos fins ara, 8TV i Verdi Classics, i en llogava els altres dos a Barça TV i a Fibracat, que han deixat d’emetre en els darrers mesos. “La situació econòmica d’EDICA es va desestabilitzar en el moment en què, primer Fibracat i, després, Barça TV, van trencar els seus respectius contractes de lloguer amb EDICA”, va explicar la companyia durant el mes d’agost, quan va reconèixer la seva “insolvència”. El concurs de creditors, però, no afecta altres empreses vinculades a la companyia com el diari El principal.

8TV està a punt de tancar / ACN

El Govern intenta aconseguir la continuïtat del senyal

Així les coses, morirà d’aquesta manera una televisió que va néixer el 2001 i que mai no ha resultat rendible malgrat els esforços dels seus dirigents. Això suposa que Catalunya deixarà de tenir una televisió privada en català, un fet que el Govern està mirant d’evitar. Segons informa el Diari ARA, la Generalitat està treballant per aconseguir la continuïtat del senyal i per fer-ho ha redactat una carta a l’administrador judicial, que actualment està supervisant la gestió del mitjà des que es va declarar incapaç d’assumir els seus deutes. En la carta, a la qual ha tingut accés l’ARA, el Govern demana una pròrroga de quinze dies per trobar una solució.