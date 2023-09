8TV agoniza con la amenaza de un final de emisiones inminente

La muerte anunciada de 8TV es inminente, pero no tan inmediata como parecía hace unos días, en los que se planteó que este fin de semana se pondría fin a las emisiones. A pesar de que algunos medios apuntan a este sábado, 30 de septiembre, como final, según fuentes consultadas por El Món, el fundido a negro de este canal de televisión todavía no se producirá este fin de semana, a pesar de que todo indica que será muy pronto. La fase de descomposición de 8TV está muy avanzada y el proceso ya parece irreversible. El pasado 8 de agosto 8TV entró en fase de concurso de acreedores, a pesar de que llevaba en fase de preconcurso desde mayo. Hay que recordar que, a pesar del final de las temporadas de verano en todos los canales de radio y televisión que emiten en Cataluña, 8TV ya no ha ofrecido ningún programa en directo en la nueva temporada y mantiene las emisiones con películas y series.

La cadena privada de Cataluña, que ahora es propiedad de Nicola Pedrazzoli, buscó desesperadamente nuevas líneas de financiación, pero no ha encontrado una solución que evite el negro de la pantalla próximamente. Sus datos de audiencia siempre han sido bastante bajas y, de hecho, el último año solo registraba un 0,8% de cuota de pantalla. El proceso de cierre afecta a toda la compañía de Emisiones Digitales de Cataluña S.A.Uno. (EDICA), que tiene cuatro canales de los cuales explotaba dos hasta ahora, 8TV y Verdi Classics, y alquilaba los otros dos a Barça TV y a Fibracat, que han dejado de emitir en los últimos meses. «La situación económica de EDICA se desestabilizó en el momento en que, primero Fibracat y, después, Barça TV, rompieron sus respectivos contratos de alquiler con EDICA», explicó la compañía durante el mes de agosto, cuando reconoció su «insolvencia». El concurso de acreedores, no obstante, no afecta a otras empresas vinculadas a la compañía como el diario El principal .

8TV está a punto de cerrar / ACN

El Govern intenta conseguir la continuidad de la señal

Así las cosas, morirá de este modo una televisión que nació el 2001 y que nunca ha resultado rentable a pesar de los esfuerzos de sus dirigentes. Esto supone que Cataluña dejará de tener una televisión privada en catalán, un hecho que el Gobierno está mirando de evitar. Según informa el Diari Ara, la Generalitat está trabajando para conseguir la continuidad de la señal y para hacerlo ha redactado una carta al administrador judicial, que actualmente está supervisando la gestión del medio desde que se declaró incapaz de asumir sus deudas. En la carta, a la cual ha tenido acceso el Ara, el Govern pide una prórroga de quince días para encontrar una solución.