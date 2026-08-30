T’enfades sovint? Experts revelen que no és mal caràcter, sinó profunda sobrecàrrega emocional

Et sents irascible, amb la metxa curta, sense paciència? La vida quotidiana ens posa a prova constantment, i moltes vegades, la nostra reacció és l’enuig.
Durant anys, hem etiquetat aquesta fúria com a “mal caràcter” o una simple qüestió de personalitat. Però els experts en psicologia acaben de desmuntar aquesta creença popular.
La veritat darrere la ràbia constant
El que molts considerem un defecte de personalitat, de fet, és un senyal d’alerta. Els professionals de la salut mental són clars: aquells que viuen constantment enfadats no tenen “mal caràcter”. La realitat és molt més complexa i profunda.
Estan experimentant una profunda sobrecàrrega emocional i un sistema nerviós que ha arribat al seu límit. És un mecanisme de defensa que el nostre cos activa sense que en siguem conscients. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la connexió cos-ment).
Quan l’enuig és un crit de supervivència
L’enuig és, en essència, una emoció bàsica de supervivència. És la nostra alarma interna, preparada per a la “lluita o fugida” davant una amenaça. Ens enfadem quan sentim que els nostres interessos estan en perill o quan la realitat no encaixa amb les nostres expectatives.
Això genera frustració, impotència i, moltes vegades, un dolor ocult. La psicologia ens explica que les persones que viuen en aquest estat de ràbia constant no sempre reaccionen a l’entorn tal com és. La seva ment, sovint, fa una interpretació distorsionada de la realitat.
Sempre pensàvem que era una rebequeria, però és un escut.
Aquest enuig perenne, aquesta irritabilitat que es converteix en la nostra ombra, sol actuar com un mecanisme de defensa. La seva funció és camuflar emocions més vulnerables. Parlem de tristor, d’inseguretat o de la por terrible a resultar ferit.
És com una muralla que aixequem sense adonar-nos-en. Però el preu d’aquesta defensa és alt: una incapacitat progressiva per gestionar la frustració més bàsica. I aquí és on comença el veritable problema per a molts de nosaltres.
El secret darrere la “saturació emocional”
Sonia Díaz Rois, mentora i coach especialitzada en gestió de l’enuig, ens ho confirma. Afirma amb rotunditat que “moltes persones creuen que tenen mal caràcter i el que tenen és saturació“. Aquesta paraula és clau. No és un defecte, és un avís del nostre cervell.
La majoria vivim molests sense ni tan sols adonar-nos-en, i confonem aquesta acumulació emocional amb un tret de personalitat. Però l’explosió final no ve per una simple “tonteria”. Ve per les cent coses petites que hem anat deixant passar. Les hem ignorat, les hem amagat sota la catifa de la nostra agenda, de la nostra vida.
És molt més còmode parlar de cansament, estrès o falta de paciència. Reconeixem aquests estats, però ens costa molt més acceptar directament que estem enfadats. Que la nostra ràbia és un símptoma, no la causa.
Per què creiem que “som així”
L’experta subratlla un error comú: pensar que reaccionem d’una manera concreta “perquè som així”. Però el que passa és que portem massa temps acumulant tensió. Exigència, cansament o frustració, tot plegat ens passa factura. El nostre cos i la nostra ment tenen un límit.
Aquesta ira, sovint, emmascara un esgotament profund. Un esgotament provocat per assumir massa responsabilitat. Per fer front a un cúmul de tasques durant un temps que s’ha estès massa. (El nostre temps, el nostre benestar, el nostre tot… se’n ressent).
El teu “mal caràcter” pot ser un crit d’auxili del teu cos.
El cos ens envia senyals, però sovint els ignorem. Els minimitzem, els amaguem. Creiem que la força de voluntat ho pot tot, però la psicologia ens diu que hi ha un punt de no retorn si no actuem a temps.
Què fem amb aquesta informació?
Aquest descobriment és imprescindible. Entendre que la ràbia no és un simple “mal geni” canvia la nostra perspectiva. Ens obre la porta a una solució, a un camí de comprensió i, sobretot, de millora personal. És el primer pas per alliberar-nos d’una càrrega invisible.
No és només una qüestió de benestar individual. Quan una persona gestiona millor el seu enuig, l’efecte es propaga. Milloren les relacions personals, familiars i laborals. És un truc per a la convivència, un veritable salvavides emocional.
El que ens revela la ciència és un missatge d’urgència. No ignorem més aquesta irritabilitat. No confonguem la saturació amb un tret inamovible de la nostra persona. Tenim l’oportunitat de trencar amb aquest cicle.
És el moment de prestar atenció al nostre cos i a la nostra ment. De comprendre què hi ha darrere d’aquesta ràbia que ens consumeix. Perquè, potser, el teu “mal caràcter” és, en realitat, un profund missatge per a tu. Estàs preparada per escoltar-lo?