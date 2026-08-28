La veritat de la psicologia: per què desitjar el mal aliè és una defensa i no pura maldat

Està passant ara mateix. Aquella sensació punyent, gairebé invisible, quan el triomf d’una altra persona s’assembla massa al teu desig més profund. Ens fa sentir, sincerament, bastant malament amb nosaltres mateixes.
De sobte, una petita punxada: un alleujament fugaç en veure que un rival, o fins i tot un conegut, no ha aconseguit el seu objectiu. És un secret inconfessable que moltes portem dins.
Hem estat programades per creure que això és pura i simple maldat, un signe inequívoc d’una personalitat tòxica, sense matisos. Ens auto-jutgem amb una duresa brutal per tenir aquests pensaments.
Però la psicologia té una altra lectura, molt més complexa i, paradoxalment, molt més alliberadora. El que sembla un judici moral simple és, en realitat, la manifestació d’una capa d’emocions que la majoria de vegades ni tan sols identifiquem correctament. Prepara’t, perquè aquesta revelació pot canviar-ho tot.
Els experts en salut mental són clars i concisos: desitjar el mal aliè no és, en la gran majoria dels casos que observem, un acte de pura maldat intrínseca. És, sorprenentment, un mecanisme de defensa. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb aquesta afirmació, però quan la desgranem, té tot el sentit del món).
Darrere d’aquesta conducta tan humana, sovint hi trobem un amagatall de sentiments que poc tenen a veure amb la crueltat premeditada. Parlaríem de inseguretat crònica, de frustració acumulada durant molt de temps i, fins i tot, d’una por profunda a les nostres pròpies mancances, a no ser prou.
Per què el triomf aliè pot activar les nostres alarmes internes?
Pensa-ho bé. Quan algú altre aconsegueix justament allò que nosaltres portem temps desitjant amb totes les nostres forces, el seu èxit no és neutre. Actua com un mirall incòmode.
És un reflex directe que ens posa davant les nostres pròpies carències, davant els nostres somnis encara no complerts, o fins i tot davant els projectes que hem abandonat. Aquesta confrontació interna és una font de dolor que moltes hem intentat esquivar tota la vida.
Quan veig l’èxit d’altres, em recorda allò que em falta. Desitjar que no ho tinguin és un intent desesperat de protegir-me.
Aquesta sensació de desavantatge no és agradable, oi? Genera una tempesta emocional interna que moltes intentem mitigar de formes poc constructives o sanes. És exactament aquí on entra en joc la nostra psique, buscant una via d’escapament, una manera ràpida de reduir aquest malestar.
Desitjar que aquella persona falli, encara que pugui semblar il·lògic i fins i tot immoral, pot ser un intent desesperat i profundament equivocat de sentir que la distància entre el seu èxit i les nostres pròpies expectatives es redueix. És una mena de protecció emocional mal entesa, un autoengany per pal·liar el dolor d’aquella comparació.
No és que vulguem el mal per se, de forma inherent, sinó que percebem el seu triomf com una amenaça indirecta a la nostra pròpia valua, a la nostra autoestima, al nostre lloc al món. És un error d’interpretació de la realitat que ens juga una mala passada constantment, sabotant la nostra pau mental.
La lluita interna: entendre’ns per transformar-nos
La nostra societat ens empeny constantment a la competència. Des de ben petites, ens inculquen la idea que per guanyar nosaltres, inevitablement algú altre ha de perdre. Aquesta mentalitat polaritzada es manifesta en tots els àmbits de la vida, des de la feina fins a les nostres relacions personals més íntimes.
Els psicòlegs identifiquen dues grans categories de persones davant el conflicte o el triomf aliè. Hi ha qui pot discrepar amb fermesa, defensar les seves idees amb convicció i, al mateix temps, desitjar el bé a l’altre, reconeixent el seu dret legítim a l’èxit i a les oportunitats. Aquesta és la via de la maduresa i la seguretat emocional.
Però hi ha l’altre grup, el que converteix cada desacord o cada èxit aliè en una batalla personal, on no n’hi ha prou amb guanyar. Per a ells, cal veure l’altre perdre, caure, i fins i tot, en els casos més extrems, humiliar-lo per sentir la victòria completa. Aquest és el terreny fèrtil per al mecanisme de defensa que hem descrit, un cicle esgotador i destructiu.
Comprendre que la maldat no és la motivació principal d’aquests comportaments, ja siguin nostres o d’altres, ens permet abordar-los des d’un lloc de més empatia i, sobretot, des d’un espai de possibilitat de canvi. És una veritat oculta i un secret que ara tenim a les nostres mans, amb el poder de transformar les nostres reaccions.
Aquesta perspectiva ens convida a mirar més enllà de la superfície. A preguntar-nos quina por o quina frustració s’amaga darrere d’aquesta tendència a desitjar el mal. I a partir d’aquí, buscar la veritable solució, que passa per la comprensió i la gestió de les nostres pròpies emocions, no per la derrota dels altres.
El coneixement és poder: activa el teu nou filtre mental avui mateix
Aquesta informació no és un article de lectura ràpida. És una eina imprescindible per entendre el món, les persones que t’envolten i, el més important, tu mateixa. A partir d’ara mateix, la teva percepció dels conflictes i dels triomfs aliens no serà la mateixa.
Recorda un punt definitiu i crucial: entendre l’origen d’una conducta, els seus motius interns, mai justifica el comportament nociu o destructiu. Però ens dona la clau oculta per desarmar-lo, per trobar una solució molt més constructiva i duradora per a totes. És un canvi de xip urgent que pot transformar les teves interaccions diàries i la teva pau interior.
Has pres una decisió intel·ligent llegint fins aquí. Has obert una porta a la comprensió que molts ignoren, preferint quedar-se en el judici superficial. Ara que coneixes el secret d’aquest mecanisme de defensa, com creus que canviarà la teva manera de veure el món i, sobretot, a tu mateixa?