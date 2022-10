A principis de la dècada dels 2000 es va posar de moda el terme cigne negre, encunyat pel matemàtic libanès Nassim Taleb. Aquesta metàfora fa referència a l’aparició d’esdeveniments imprevisibles i de gran impacte sobre l’entorn econòmic i social.

La conjuntura econòmica ha estat marcada per esdeveniments d’aquesta naturalesa durant els darrers anys: la mateixa pandèmia del coronavirus fou el resultat d’una successió de fets improbables, imprevisibles i de gran abast mundial. La invasió d’Ucraïna per part de Rússia no es donava per descomptada ni tan sols per part dels experts en geopolítica, i no apareixia a pràcticament cap de les previsions macroeconòmiques de fa només uns mesos, quan imperava la percepció general que la vacunació massiva i el posterior control epidemiològic del virus donarien pas a un període de recuperació econòmica. Podríem dir que l’actual deteriorament del context macroeconòmic és la successió de dos cignes negres: una pandèmia global amb un confinament que va provocar la paralització del cicle econòmic, seguit d’un conflicte armat entre potències clau pel subministrament energètic.

L’opinió pública les darreres setmanes ha estat marcada per la presa de consciència d’aquest context. Ha costat assumir col·lectivament que les expectatives de superació de la pandèmia es veurien truncades per una recessió – de fet, la temporada turística de 2022 ha suposat un oasi de normalitat que s’ha esgotat amb el començament del nou curs. Immersos en aquest xoc, els darrers dies es formula un altre mal presagi: i si aquesta tardor apareixen més cignes negres? Hi ha marge perquè es deteriori encara més el context econòmic?

Al món financer ressonen tres preocupacions de gran abast. La primera d’elles és reviure un ‘moment Lehman Brothers’, és a dir, que la recessió global arrossegui a la fallida algun gegant bancari. El principal candidat és Credit Suisse, que ha vist com el valor de les seves accions es desplomava des dels 50 dòlars per acció l’any 2008 fins als actuals 3 dòlars per acció, en el que el seu director general ha qualificat de ‘moment crític’ per la solvència de l’entitat. El gegant bancari Deutsche Bank també es troba en una situació similar. Tant Credit Suisse com Deutsche Bank formen part de la llista de bancs d’importància sistèmica, que agrupa les entitats prou grans per suposar un risc d’efecte domino si entren en fallida.

La segona gran preocupació que planeja sobre els cercles financers és la possibilitat d’un atac sobre alguna de les infraestructures energètiques crítiques d’Europa. La triple perforació dels gasoductes Nord Stream i Nord Stream II ha demostrat que és possible enfonsar elements clau pel subministrament energètic del continent, plantejant hipòtesi que es pugui patir algun ciberatac o fins i tot un atac físic a les plantes de regasificació de gas liquat o a les connexions amb Algèria i Noruega. Un fenomen d’aquestes característiques suposaria un problema greu de subministrament enmig de l’hivern europeu, quan la demanda es troba en màxims històrics.

El tercer i últim esdeveniment improbable i de gran abast que pot fer perdre la son als cercles econòmics és la potencial escalada del conflicte armat amb l’ús d’armes nuclears tàctiques per part de Rússia, el que escalaria les tensions geopolítiques a un altre nivell.

La resposta dels bancs centrals a la delicada conjuntura econòmica mitjançant les pujades de tipus d’interès s’està desplegant amb una certa inquietud. Podran fer front els mecanismes macroeconòmics a l’aparició d’un tercer cigne negre? Sense caure en el fatalisme, sembla prudent preveure aquesta possibilitat als plans de contingència d’empreses, governs i institucions financeres.