Robatori digne de Netflix en una nau industrial

Algunes vegades la relitat pot arribar a superar la ficció. Aquest és el cas dels quatre homes d’entre 30 i 44 anys detinguts a Montcada i Reixac el passat 12 de setembre per estar implicats en un robatori violent. Mascares, disfresses i encaputxats, els detinguts van intentar robar en un anau industrial de la ciutat. Un cop va arribar la policia, els lladres van fugir per la taulada, deixant un home emordassat i lligat en el lloc dels fets. Ara, els autors del crim s’enfronten a dures penes per pressumptes delictes de robatri amb violència i intimidació, detenció il·legal i danys.

Els fets es remunten al dia 12 de setembre pels volts de les 17:30 hores. La Sala Central de Comandament dels Mossos d’Esquadra va informar els agents que en una nau industrial de Montcada i Reixac s’hi estaria produint un robatori violent. Segons l’avís, un testimoni va veure que un turisme estacionava al costat d’una empresa i que dues persones encaputxades i amb màscares de disfressa sortien i es dirigien cap a l’empresa. Seguidament, va veure que arribava un camió i va sentir crits i cops de l’interior de la nau.

Màscara que portaven els atracadors de Montcada / Cedida

En una operació combinada, es vas tralladar al lloc dels fets, els mossos de la comissaria de Montcada i Reixac, juntament amb agents de la Policia Local del municipi. Tant bon punt van arribar, van localitzar a l’entrada de la nau un camió que estava a punt de marxar. Un cop a dins, una persona va cridar alertant de la presència policial i va intentar fugir amb tres persones més per la teulada. Els policies van poder retenir un dels homes, que anava vestit amb un mono de color blanc.

Al mateix temps, al costat de l’oficina de la nau van localitzar un home emmordassat i lligat de mans i peus amb cinta de precinte. Aquest home, que tenia dos arpons clavats com els que fan servir les pistoles de defensa elèctriques, va manifestar als policies que un grup de persones que no coneixia havia entrat a la nau, l’havien disparat amb una pistola elèctrica, i que posteriorment el van agredir i lligar. En escorcollar al detingut que havia intentat fugir i que van poder interceptar, els agents van trobar-li una pistola elèctrica, una bossa amb brides, joies i 97 bitllets de 50 euros falsificats. A banda de detenir aquesta persona també van detenir el conductor del camió.

Mono que van fer servir els lladres de Montcada / Cedida

Un intent de fugir sense èxit

Paral·lelament, agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Cerdanyola del Vallès van fer recerca de les altres persones que haurien fugit. A l’altura del carrer Progrés de Montcada i Reixac els agents van localitzar dues persones suades que, en detectar la presència dels policies, van intentar esquivar-los. Després de fer les indagacions pertinents, els agents van detenir aquestes dues persones per la seva presumpta relació amb el robatori.

La Unitat d’Investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès es va fer càrrec d’investigar aquest robatori i va poder relacionar directament els quatre detinguts amb els fets exposats. La intenció dels lladres era sostreure 450 caixes amb roba, alguna de les quals ja tenien carregada al camió, que tenia un valor total d’1,3 milions d’euros. Els detinguts van passar a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès el qual va decretar l’ingrés a presó d’un dels detinguts i llibertat amb càrrecs dels tres restants.