El raper Morad, acusat de desordres públics, en llibertat amb càrrecs

El raper Morad ha quedat en llibertat provisional després de passar la nit a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Hospitalet de Llobregat, després de quedar detingut fa menys de 24 hores per un cas de desordres públics. Aquest dijous al matí, el cantant ha estat trasllat al jutjat d’instrucció número 5 de l’Hospitalet on, la jutgessa de guàrdia, ha ordenat la seva llibertat amb càrrecs. Al músic se’l relaciona amb uns aldarulls de la setmana passada en què es van cremar dos cotxes i dos contenidors als Blocs de la Florida de l’Hospitalet. En aquell moment, els Mossos d’Esquadra van informar que els protestants van llençar objectes contra els agents que s’havien desplaçat fins al lloc.

La magistrada també ha acordat que Morad ha d’estar a disposició del jutjat sempre que se’l requereixi, però no haurà d’entrar a presó ni se li ha ordenat cap altra mesura cautelar. Així doncs, el músic podrà entrar i sortir del país sense problema, almenys de moment. Hi ha una causa oberta per desordres públics per la crema de cotxes i contenidors.

Acusat de pagar per “cremar la Florida”

Aquest dimecres, agents de paisà dels Mossos han detingut Morad en un bar de l’Hospital. Se l’acusa d’haver ordenat i pagat l’incendi de diversos contenidors la setmana passada als Blocs de la Florida, zona on va viure Morad.

Plaça del Bloc de la Florida, a l’Hsopital de Llobregat | Google Street View

Els fets van tenir lloc dimecres passat. Tot Hospitalet explicava fa dos dies que, durant la matinada, Morad es trobava als Blocs de la Florida amb els seus amics amb la música alta i els cotxes aparcats a la vorera, molestant el veïnat. Va ser en aquell moment en què arriba la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i li demanen que baixi el volum de la música i retirin els vehicles. Segons consta a l’atestat de les investigacions dels Mossos, després d’un enfrontament amb els agents, el raper hauria amenaçat la policia dient que pagaria joves del barri fer cremar contenidors, com va acabar passant al cap d’una estona. El diari detalla que Morad va assegurar que pagaria 1.000 euros per “cremar la Florida”.

Morad, un altre cop detingut

No és la primera vegada que la policia catalana deté al raper de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest estiu, els mossos van detenir Morad per conduir de manera temerària i sense tenir carnet. A més, va provocar una persecució per l’Hospitalet després d’escapar de la policia. Al febrer d’aquest 2022, Morad va anar a judici per un presumpte intent de robatori i amenaces, del qual en va ser absolt.