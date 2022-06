El raper Morad detingut per conducció temerària i sense carnet

Els Mossos d’Esquadra han arrestat al cantant i raper Morad per conduir de manera temerària i sense tenir carnet. A més, el cantant s’ha escapat de la policia provocant així una persecució per la localitat de l’Hospitalet de Llobregat. Cap a les 20.30 hores, la policia va rebre l’avís que un cotxe amb quatre persones a bord circulava a tot drap pel centre de l’Hospitalet de Llobregat, saltant-se semàfors i fent altres imprudències, posant en risc la seguretat de les persones. El cantant ha passat a disposició judicial i encara no se sap quina serà la seva multa.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra

Els fets van tenir lloc el passat divendres al voltant de les vuit de la nit quan els mossos van rebre un avís d’un cotxe que conduïa de manera esbojarrada pels carrers de l’Hospitalet. Segons els testimonis que van trucar al 112, al cotxe hi havia quatre persones, i el conductor -que més tard es va conèixer que era Morad- estava saltant-se semàfors i posant en perill als vianants. Quan la policia el va interceptar es va escapar, el que va resultar en una persecució. Una hora després, una trucada al 112 va permetre localitzar el cotxe en un aparcament del Prat de Llobregat. A dins no hi havia cap dels quatre ocupants, però la policia va poder localitzar i detenir Morad als blocs de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat.

Detingut i a disposició judicial

L’arrest ha quedat sense efecte de matinada, a l’espera que sigui citat pel jutge pels tres delictes que se li imputen: conducció temerària, circular sense carnet i desobediència als agents de l’autoritat. No es tracta de la primera topada del raper Morad amb la policia i la justícia, ja que va ser detingut fa només unes setmanes –el 6 d’abril- per no presentar-se a una citació judicial per, precisament, declarar davant un presumpte delicte contra la seguretat viària. I a principis de març, Morad va ser absolt en un judici per un intent de robatori en un domicili de Barcelona el 2018.