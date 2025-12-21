Nova baralla mortal a Catalunya. Aquest diumenge a la matinada un home de 42 anys ha perdut la vida després de ser apunyalat en una baralla al carrer a la localitat de Molins de Rei, al Baix Llobregat. La notícia l’ha avançat El Caso i fonts policials l’han confirmat a l’ACN assenyalant que els fets es remunten cap a les 4 de la matinada, quan els agents han rebut l’avís en el qual s’alertava que hi havia una persona a la via pública sense mostres de vida i amb signes de violència.
Segons les informacions aparegudes la persona morta s’hauria vist involucrada en una discussió amb un altre home, una discussió que ha anat pujant de to fins que l’altre home ha tret un ganivet i ha assaltat la víctima, ocasionant-li ferides mortals i causant la mort. Fins a la zona dels fets s’han desplaçat diversos efectius del cos de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana de Molins de Rei i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), però malgrat el desplegament dels serveis d’emergència no s’ha pogut fer res per salvar la vida de la víctima. Els fets, ara, estan sota la investigació de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra qui estan intentant aclarir els fets i detenir l’autor de l’apunyalament mortal.
Mor una jove de 20 anys després de ser atropellada a Sant Cugat
Tragèdia a les carreteres catalanes el passat dissabte després que una noia de 20 anys morís després de ser atropellada per un cotxe a la localitat catalana de Sant Cugat del Vallès. La víctima conduïa un patinet quan va ser atropellada pel turisme cap al voltant de les 12 del migdia. Malgrat els esforços dels serveis d’emergència desplaçats fins al lloc dels fets no es va poder fer res per salvar la vida de la jove i la Policia Local de Sant Cugat ja s’ha fet càrrec de la investigació per poder aclarir els fets.