Sòcrates, filòsof grec, sobre l’amistat: «L’amic ha de ser com els diners; abans de necessitar-lo, cal saber el seu valor»

Tots hem tingut aquella sensació de buit en descobrir que algú en qui confiàvem no era qui pensàvem. En un món hiperconnectat on acumulem centenars d’amics digitals, Sòcrates, el pare de la filosofia occidental, ja tenia la clau per filtrar el soroll molt abans que existissin les xarxes socials.
El filòsof grec solia comparar la vertadera amistat amb una cosa que tots entenem a la perfecció: els diners. El seu raonament és tan brillant com contundent i, si ho penses bé, és la prova de foc definitiva per a qualsevol relació personal que mantinguis en la teva vida. (Sí, nosaltres també ens vam sentir identificats en llegir-ho per primera vegada).
L’analogia que posa a prova el teu cercle
Sòcrates afirmava que un amic ha de ser com els diners. Abans de necessitar-lo, és necessari saber el seu valor. Pot sonar fred o excessivament pragmàtic, però tanca una lliçó profunda sobre la prevenció emocional que moltes vegades passem per alt per por de ser jutjats.
La majoria de nosaltres esperem a estar en un moment de crisi —una ruptura, un problema laboral o una dificultat econòmica— per comprovar si aquella persona que anomenem “amic” està realment allà. Sòcrates ens adverteix que aquest és un error estratègic de manual. Si només descobreixes el valor d’algú quan ja no tens una altra sortida, estàs operant a cegues.
El truc està en observar com es comporta aquesta persona durant els teus dies de calma. La vertadera naturalesa d’un amic es revela quan no hi ha res a guanyar i res a perdre.
Per què el valor importa més que l’afecte
En el context de l’antiga Grècia, els diners no eren només una eina de canvi, sinó un dipòsit de valor que requeria confiança absoluta. En aplicar això a l’amistat, el filòsof ens suggereix que hem de ser selectius. No es tracta de ser interessats, sinó de ser intel·ligents amb la nostra inversió emocional.
Identificar el valor d’una amistat significa observar la integritat de l’altre. Aquesta persona comparteix els teus principis? És honesta fins i tot quan li resulta incòmode? T’aporta serenor o simplement està allà quan la festa és bona? Aquestes són les preguntes que defineixen si algú és una moneda d’or o simple calderilla que es perd al fons de la butxaca.
La trampa de la disponibilitat immediata
Vivim en l’era de la immediatesa. Un missatge instantani ens fa creure que l’amistat és una cosa que es mesura en segons de resposta. Tanmateix, aquest consell ens convida a frenar. El desengany arriba precisament quan sobreestimem el valor d’algú sense haver realitzat abans una auditoria honesta del seu caràcter.
Si t’envoltes de persones el valor de les quals no has verificat, estàs comprant a cegues. I quan arriba la necessitat, el mercat emocional s’esfondra i és aquí on apareixen les sorpreses. Sòcrates no ens demana que siguem desconfiats per naturalesa, sinó que practiquem el discerniment per protegir la nostra salut mental.
La propera vegada que sentis que algú és un pilar fonamental en la teva vida, atura’t un moment. Observa les seves accions quotidianes, la seva lleialtat en els detalls petits i com reacciona davant els teus èxits —que és on realment es mesura l’enveja o la vertadera alegria—. Si en analitzar el seu valor en fred el resultat és positiu, llavors tens un actiu incalculable.
Quantes persones de les que t’envolten avui superarien aquesta prova de foc abans que arribi la tempesta? A vegades, la lliçó més important d’un filòsof de fa milers d’anys és el recordatori que més ens urgia rebre avui mateix.
Aquesta anàlisi sobre les relacions personals s’ha convertit en una de les peces més destacades, demostrant que la saviesa antiga segueix sent l’eina més potent per navegar la nostra complexa realitat actual. Ja has identificat qui són les teves monedes d’or?