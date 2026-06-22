El paradís mediterrani on va créixer Marc Cucurella: vinyes, vistes al mar i una de les majors rendes d’Espanya

Portes setmanes buscant una destinació que no estigui plena de turistes. L’estrès del teu dia a dia et demana un canvi radical: vols veure el mar, sentir la brisa i, si és possible, fer-ho amb l’estil d’aquells que viuen envoltats de luxes però prefereixen la senzillesa absoluta.
No ets l’únic amb aquesta necessitat. Fins i tot les estrelles del futbol internacional, amb tot el món als seus peus, acaben buscant el mateix refugi. L’últim a caure rendit davant els encants d’un racó amagat de la nostra costa ha estat el mateix Marc Cucurella.
La destinació que ha conquistat l’estrella
Oblida’t de les zones saturades o els hotels on no pots ni posar la tovallola. El que ha buscat el futbolista és un lloc on el temps sembla haver decidit prendre’s unes vacances permanents. Un escenari de cases blanques, barques de fusta gronxant-se a l’aigua i una pau que es respira a cada racó.
Què té aquest poble perquè una figura del seu nivell l’elegeixi per sobre d’altres destinacions més pomposes? La resposta és l’autenticitat. És d’aquells llocs on l’alta cuina es troba en una taverna amb estovalles de quadres i on el luxe no es mesura pel preu de la copa, sinó per la qualitat del silenci.
La clau d’aquest refugi està en la seva capacitat per mantenir l’encant dels antics pobles de pescadors mentre ofereix la discreció que necessiten aquells que no volen ser el centre de totes les mirades.
Un racó amb història i sabor a sal
No parlem d’un lloc dissenyat per al turisme de masses. És una vila que conserva el seu patrimoni intacte, amb aquells carrers empedrats que fan olor d’història i de xarxes de pesca. Aquí, la rutina canvia per complet: el despertador és el so de les onades i el pla del dia no va més enllà de triar entre cala i cala.
El poble s’ha convertit en una mena de búnquer natural per a qui, com Marc Cucurella, necessita carregar piles després d’una temporada de màxima pressió. La llum del sol mediterrani, el peix fresc que arriba cada matí a la llotja i l’hospitalitat dels veïns fan la resta.
És, bàsicament, el pla de desconnexió definitiva. Si el futbolista ha triat aquest lloc entre tantes opcions globals, és perquè ha trobat una cosa que escasseja en el món actual: intimitat real.
Per què hauries de considerar aquest viatge
Potser no tens els focus a sobre, però el teu descans és igual d’important. Visitar aquest tipus d’enclavaments et permet experimentar el Mediterrani de veritat, aquest que no necessita filtres ni grans campanyes de màrqueting per brillar.
Les aigües cristal·lines que envolten el municipi són l’escenari perfecte per practicar snorkel o simplement deixar que l’aigua freda t’elimini totes les tensions acumulades. És el lloc ideal per a qui encara creu que el vertader luxe és poder caminar descalç per la sorra sense que ningú et molesti.
Un consell d’or: si decideixes anar-hi, fes-ho entre setmana. És quan el poble mostra la seva cara més genuïna i entendràs perfectament per què Cucurella s’ha convertit en un fan incondicional d’aquest petit paradís.
Al final, el que busquem tots és el mateix: sentir-nos una mica lliures, menjar bé i estar envoltats de bellesa sense pretensions. Aquest racó del Mediterrani ho té tot perquè, almenys per uns dies, oblidis on vas deixar l’ordinador.
És aquest l’estiu en què per fi et regalaràs la desconnexió que et mereixes o continuaràs esperant a l’any que ve?