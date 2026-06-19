El poble pescador de la Costa Brava on Serrat va compondre la seva mítica cançó: «Tenia amics i m’ho passava molt bé»

Portes setmanes somiant amb una escapada que no sigui la típica ruta massificada de sempre. Busques aquell lloc especial on la música i el paisatge es fonen per crear alguna cosa eterna.
Existeix un petit racó a la Costa Brava que no només ha vist passar els anys, sinó que es va convertir en la musa absoluta d’un dels himnes més grans de la història de la nostra música.
La connexió real amb Joan Manuel Serrat
Segurament has taral·lejat la lletra de Mediterráneo centenars de vegades, però pocs saben que l’ànima d’aquesta cançó va néixer entre els carrerons de Calella de Palafrugell. És aquí on Joan Manuel Serrat trobava la pau necessària per compondre mentre observava el blau infinit del mar.
Aquest poble no ha necessitat grans complexos turístics ni avingudes d’asfalt per mantenir la seva essència. Les seves cases blanques, que semblen aferrar-se a la roca, miren directament cap a unes aigües que, efectivament, són les més boniques que veuràs en quilòmetres a la rodona.
Si vols sentir el mateix que el cantautor, recorre el Camí de Ronda a l’alba. El contrast de la llum sobre les barques varades a la sorra és, possiblement, el més semblant a la perfecció que podràs fotografiar aquest any.
Un refugi contra el pas del temps
El que diferencia aquest enclavament d’altres punts de la costa catalana és la seva resistència al canvi. Mentre altres zones han aixecat grans hotels, aquí les barques continuen descansant a la platja de Port Bo, recordant-nos que el ritme de la vida hauria de marcar-lo el mar i no el rellotge.
És el lloc perfecte per perdre’s entre els seus arcs, gaudir d’una gastronomia on el peix de llotja és l’únic protagonista i, sobretot, entendre per què una generació sencera d’artistes va triar aquest racó com el seu refugi personal davant del soroll del món.
Detalls que marquen la diferència
No busquis aquí grans centres comercials ni aglomeracions incontrolables. Calella és un exercici de minimalisme costaner. Els seus carrers estrets, que baixen directament cap al Mediterrani, estan dissenyats per ser recorreguts sense pressa, gaudint de cada racó on la buguenvíl·lea es barreja amb l’emblanquinat de les façanes.
És una visita obligatòria per a qualsevol amant de la cultura, però sobretot per a qui busca un reset mental real. Sabies que aquest poble també acull una de les cites musicals més importants de l’estiu, la Cantada d’Havaneres? És el moment en què el poble sencer s’omple de veus que recorden la connexió històrica entre aquestes costes i Amèrica.
Durant els mesos de juliol i agost, l’accés amb cotxe al centre es restringeix per protegir la seva estructura medieval. Utilitza els pàrquings habilitats a l’entrada; caminar aquells deu minuts extra et permetrà gaudir de l’arribada triomfal al mar entre carrerons de pedra.
De vegades, el paradís no és una platja privada a l’altre costat del món, sinó un poble on la cançó que portes tota la vida escoltant cobra sentit en trepitjar la seva sorra.
De veritat deixaràs passar l’oportunitat de conèixer l’escenari real de la teva cançó favorita?