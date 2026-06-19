El pueblo pesquero de la Costa Brava donde Serrat compuso su mítica canción: «Tenía amigos y me lo pasaba muy bien»

Llevas semanas soñando con una escapada que no sea la típica ruta masificada de siempre. Buscas ese lugar especial donde la música y el paisaje se fusionan para crear algo eterno.

Existe un pequeño rincón en la Costa Brava que no solo ha visto pasar los años, sino que se convirtió en la musa absoluta de uno de los himnos más grandes de la historia de nuestra música.

La conexión real con Joan Manuel Serrat

Seguramente has tarareado la letra de Mediterráneo cientos de veces, pero pocos saben que el alma de esta canción nació entre los callejones de Calella de Palafrugell. Es aquí donde Joan Manuel Serrat encontraba la paz necesaria para componer mientras observaba el azul infinito del mar.

Este pueblo no ha necesitado grandes complejos turísticos ni avenidas de asfalto para mantener su esencia. Sus casas blancas, que parecen aferrarse a la roca, miran directamente hacia unas aguas que, efectivamente, son las más bonitas que verás en kilómetros a la redonda.

Si quieres sentir lo mismo que el cantautor, recorre el Camino de Ronda al amanecer. El contraste de la luz sobre las barcas varadas en la arena es, posiblemente, lo más parecido a la perfección que podrás fotografiar este año.

Un refugio contra el paso del tiempo

Lo que diferencia este enclave de otros puntos de la costa catalana es su resistencia al cambio. Mientras otras zonas han levantado grandes hoteles, aquí las barcas continúan descansando en la playa de Port Bo, recordándonos que el ritmo de la vida debería marcarlo el mar y no el reloj.

Es el lugar perfecto para perderse entre sus arcos, disfrutar de una gastronomía donde el pescado de lonja es el único protagonista y, sobre todo, entender por qué una generación entera de artistas eligió este rincón como su refugio personal ante el ruido del mundo.

Detalles que marcan la diferencia

No busques aquí grandes centros comerciales ni aglomeraciones incontrolables. Calella es un ejercicio de minimalismo costero. Sus calles estrechas, que bajan directamente hacia el Mediterráneo, están diseñadas para ser recorridas sin prisa, disfrutando de cada rincón donde la buganvilla se mezcla con el encalado de las fachadas.

Es una visita obligatoria para cualquier amante de la cultura, pero sobre todo para quien busca un reset mental real. ¿Sabías que este pueblo también acoge una de las citas musicales más importantes del verano, la Cantada de Habaneras? Es el momento en que el pueblo entero se llena de voces que recuerdan la conexión histórica entre estas costas y América.

Durante los meses de julio y agosto, el acceso en coche al centro se restringe para proteger su estructura medieval. Utiliza los aparcamientos habilitados en la entrada; caminar esos diez minutos extra te permitirá disfrutar de la llegada triunfal al mar entre callejones de piedra.

A veces, el paraíso no es una playa privada al otro lado del mundo, sino un pueblo donde la canción que llevas toda la vida escuchando cobra sentido al pisar su arena.

¿De verdad vas a dejar pasar la oportunidad de conocer el escenario real de tu canción favorita?