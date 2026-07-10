El laberinto de 1.000 pacas de paja que abre gratis en Cataluña: dónde será y cuándo ir

Llevas semanas buscando un plan diferente, algo que te permita salir de la rutina de los centros comerciales y los cines de siempre. (Sí, nosotros también estábamos cansados de repetir los mismos domingos de sofá).

Ha aparecido en escena una propuesta que parece salida de una película de aventuras: un laberinto de paja a escala monumental. No hablamos de un pequeño juego de feria, sino de una estructura diseñada para perderte —en el buen sentido— y disfrutar de un día de aire puro cerca de Barcelona.

La locura que ha conquistado las redes

Es imposible abrir Instagram o TikTok este fin de semana sin cruzarte con alguien recorriendo pasillos de pacas de paja. Lo que hace que este lugar sea tan especial no es solo su tamaño, sino la sensación de desconexión total que ofrece. Es un plan pensado tanto para familias que quieren agotar la energía de los más pequeños como para grupos de amigos en busca de la foto perfecta.

La clave del éxito de este laberinto reside en su carácter efímero. No es algo permanente que siempre estará aquí; es una construcción que vive con el ciclo de la agricultura. Esto genera una urgencia natural: si quieres vivir la experiencia, tienes que marcar tu fecha en el calendario antes de que la paja cambie de uso.

¿Dónde se esconde este paraíso rural?

Situado estratégicamente en la provincia de Barcelona, concretamente en Les Gunyoles d’Avinyonet del Penedès, este espacio se ha convertido en el refugio favorito para quienes huyen del estrés de la gran ciudad. El acceso es sencillo y, lo mejor de todo, el entorno que rodea el laberinto es el escenario perfecto para completar el día con una buena comida o una visita a los viñedos cercanos.

El laberinto cuenta con recorridos diseñados para desafiar tu sentido de la orientación. No te fíes de los atajos, porque lo más probable es que termines dando vueltas en círculos. Es, irónicamente, el ejercicio de paciencia y diversión que todos necesitamos después de una semana pegados a las pantallas.

Intenta llegar a primera hora de la mañana. No solo evitarás las aglomeraciones del mediodía, sino que la luz del sol sobre los campos de paja dorada ofrece una iluminación inmejorable para tus fotos sin tener que editar nada.

Más que un simple juego: una experiencia táctil

Lo que realmente nos ha sorprendido de esta visita es el olor. Caminar entre pacas de paja es una experiencia sensorial que se nos había olvidado en nuestra vida urbana. El aroma a campo, la textura de la paja y el sonido del viento entre las pacas crean un ambiente de calma que no encuentras en un parque convencional.

Es una actividad que, además, pone en valor el trabajo agrícola. Es fascinante ver cómo se transforma un recurso natural en un espacio de juego que atrae a miles de personas. La estructura es tan grande que, por momentos, te olvidas de que estás a poca distancia de la civilización.

¿Por qué este fin de semana es el momento ideal?

La climatología de este año ha favorecido que el laberinto esté en su mejor punto. La paja está compacta, los caminos están bien definidos y la temperatura es ideal para pasar un par de horas recorriendo sus senderos sin pasar excesivo calor. Si esperas demasiado, el riesgo de que la experiencia termine por el ciclo de los cultivos es alto.

Además, este plan es una opción muy económica comparada con los precios actuales del ocio nocturno o los eventos cerrados. Solo necesitas un calzado cómodo, ganas de reír un poco cuando te pierdas en el pasillo equivocado y una buena reserva de agua.

La logística que no debes olvidar

Aunque el lugar está perfectamente acondicionado, recuerda que estás en el campo. El uso de protector solar y gorra es, más que una recomendación, un imperativo. Y, sobre todo, no intentes forzar la salida si te pierdes: parte de la gracia es aceptar el desafío y disfrutar de la confusión.

Si eres de los que siempre quiere tener el control, el laberinto te enseñará a soltar. ¿Sabías que este tipo de actividades reducen drásticamente los niveles de ansiedad? La lógica es simple: tu cerebro se centra tanto en encontrar la salida que se olvida por completo del correo electrónico, las notificaciones de WhatsApp y los problemas del lunes.

¿Vas a esperar que tus amigos te lo cuenten o vas a ser tú quien organice la próxima escapada? La paja espera, y nosotros te aseguramos que perderte aquí es la mejor decisión que puedes tomar este fin de semana.