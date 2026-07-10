El laberint de 1.000 bales de palla que obri de franc a Catalunya: on serà i quan anar-hi

Portes setmanes buscant un pla diferent, alguna cosa que et permeta eixir de la rutina dels centres comercials i els cinés de sempre. (Sí, nosaltres també estàvem cansats de repetir els mateixos diumenges de sofà).
Ha aparegut en escena una proposta que pareix eixida d’una pel·lícula d’aventures: un laberint de palla a escala monumental. No parlem d’un xicotet joc de fira, sinó d’una estructura dissenyada per a perdre’t —en el bon sentit— i disfrutar d’un dia d’aire pur prop de Barcelona.
La bogeria que ha conquistat les xarxes
És impossible obrir Instagram o TikTok este cap de setmana sense creuar-te amb algú recorrent passadissos de bales de palla. El que fa que este lloc siga tan especial no és només la seua grandària, sinó la sensació de desconnexió total que oferix. És un pla pensat tant per a famílies que volen esgotar l’energia dels més xicotets com per a grups d’amics a la recerca de la foto perfecta.
La clau de l’èxit d’este laberint residix en el seu caràcter efímer. No és alguna cosa permanent que sempre estarà ací; és una construcció que viu amb el cicle de l’agricultura. Açò genera una urgència natural: si vols viure l’experiència, has de marcar la teua data en el calendari abans que la palla canvie d’ús.
On s’amaga este paradís rural?
Situat estratègicament en la província de Barcelona, concretament a Les Gunyoles d’Avinyonet del Penedès, este espai s’ha convertit en el refugi favorit per als qui fugen de l’estrés de la gran ciutat. L’accés és senzill i, el millor de tot, l’entorn que envolta el laberint és l’escenari perfecte per a completar el dia amb un bon àpat o una visita a les vinyes pròximes.
El laberint compta amb recorreguts dissenyats per a desafiar el teu sentit de l’orientació. No et fies de les dreceres, perquè el més probable és que acabes donant voltes en cercles. És, irònicament, l’exercici de paciència i diversió que tots necessitem després d’una setmana pegats a les pantalles.
Intenta arribar a primera hora del matí. No només evitaràs les aglomeracions del migdia, sinó que la llum del sol sobre els camps de palla daurada oferix una il·luminació immillorable per a les teues fotos sense haver d’editar res.
Més que un simple joc: una experiència tàctil
El que realment ens ha sorprés d’esta visita és l’olor. Caminar entre bales de palla és una experiència sensorial que s’ens havia oblidat en la nostra vida urbana. L’aroma a camp, la textura de la palla i el so del vent entre les bales creen un ambient de calma que no trobes en un parc convencional.
És una activitat que, a més, posa en valor el treball agrícola. És fascinant veure com es transforma un recurs natural en un espai de joc que atrau milers de persones. L’estructura és tan gran que, per moments, t’oblides que estàs a poca distància de la civilització.
Per què este cap de setmana és el moment ideal?
La climatologia d’enguany ha afavorit que el laberint estiga en el seu millor punt. La palla està compacta, els camins estan ben definits i la temperatura és ideal per a passar un parell d’hores recorrent els seus senders sense passar excessiva calor. Si esperes massa, el risc que l’experiència acabe pel cicle dels cultius és alt.
A més, este pla és una opció molt econòmica comparada amb els preus actuals de l’oci nocturn o els esdeveniments tancats. Només necessites un calçat còmode, ganes de riure una mica quan et perdes en el passadís equivocat i una bona reserva d’aigua.
La logística que no has d’oblidar
Encara que el lloc està perfectament condicionat, recorda que estàs al camp. L’ús de protector solar i gorra és, més que una recomanació, un imperatiu. I, sobretot, no intentes forçar l’eixida si et perds: part de la gràcia és acceptar el desafiament i disfrutar de la confusió.
Si eres dels que sempre vol tindre el control, el laberint t’ensenyarà a soltar. Sabies que este tipus d’activitats reduïxen dràsticament els nivells d’ansietat? La lògica és simple: el teu cervell se centra tant a trobar l’eixida que s’oblida per complet del correu electrònic, les notificacions de WhatsApp i els problemes del dilluns.
Vas a esperar que els teus amics t’ho conten o vas a ser tu qui organitze la pròxima escapada? La palla espera, i nosaltres t’assegurem que perdre’t ací és la millor decisió que pots prendre este cap de setmana.