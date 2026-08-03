«Història sobre història»: la intensa prospecció sota un castell a Gal·les que busca petjades neandertals

Ningú no sospitava el que descansava en silenci sota els fonaments de pedra. Durant segles, l’imponent castell de Pembroke a Gal·les ha acaparat totes les mirades dels llibres d’història.
Però la veritable sorpresa no és a les muralles medievals, sinó a les entranyes de la terra. (Sí, nosaltres també ens hem quedat amb la boca oberta davant d’aquesta revelació).
El tresor ocult que els victorians van passar per alt
Durant dècades es va donar per fet que les exploracions antigues ja havien arrasat amb tot rastre de valor. Tanmateix, la cova de Wogan guardava un secret mil·lenari intacte sota el lleçó rocós.
Un equip internacional d’arqueòlegs ha posat en marxa un ambiciós projecte de cinc anys per arrencar els seus misteris a la foscor. El que hi ha allà baix desafia directament el que crèiem saber sobre els nostres avantpassats.
ADN antic i restes que desafien el temps
Les excavacions dirigides per la Universitat d’Aberdeen han demostrat que els sediments de la caverna es conserven verges. Els experts ja han desenterrat eines de pedra i vestigis que daten des dels caçadors-recol·lectors del Mesolític fins als primers Homo sapiens.
El més fascinant és que aquest refugi subterrani va albergar mamuts, rinoceronts llanuts i fins i tot ossos d’hipopòtam de 120.000 anys. Això demostra que la regió va viure un clima radicalment oposat a l’actual abans de l’arribada dels glaciars.
La presència de material genètic perfectament preservat als sediments permetrà reconstruir ecosistemes sencers i el pas dels neandertals per la zona. (Una autèntica càpsula del temps que ha esquivat la destrucció).
¿Sabies que aquesta cova es va lliurar miraculosament de la destructiva neteja turística vuitcentista? Mentre els visitants caminen per la superfície del castell medieval, el veritable patrimoni ancestral aguarda intacte a les profunditats.
La ciència tot just acaba de raspar la superfície d’aquest jaciment únic a Europa. Les properes revelacions prometen reescriure els llibres de text molt aviat.
Quines altres sorpreses ocultarà el subsòl europeu que encara no ens atrevim a buscar?