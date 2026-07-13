Un gran pla per al cap de setmana a Catalunya: el municipi on el cel s’inunda de globus gegants

Segur que has vist centenars de fotos a Instagram on el cel sembla un llenç pintat a mà. Doncs bé, prepara’t per veure-ho en directe perquè un poble català està a punt de deixar-te sense paraules. No és un miratge, és la tornada d’un dels esdeveniments més esperats de la temporada.
Si encara no tenies plans per als pròxims dies, acabes de trobar l’excusa perfecta per fer una escapada. (Sí, nosaltres també estem buscant allotjament ara mateix).
El cel s’omple de colors
Parlem de la localitat d’Igualada, que durant aquesta setmana es transforma per complet per acollir la nova edició del European Balloon Festival. És, ni més ni menys, la concentració de globus aerostàtics més important de tot el sud d’Europa.
El que veuràs és un desplegament d’enginyeria i estètica que inunda l’horitzó. Desenes de globus de totes les formes i colors s’enlairen a l’uníson, creant una estampa que sembla treta directament d’una pel·lícula de fantasia.
La gran diferència d’aquest any és la diversitat dels models participants, incloent-hi alguns amb dissenys personalitzats que rares vegades es veuen al cel peninsular.
Per què no te’l pots perdre
Més enllà de la foto que compartiràs a les teves xarxes, el festival ofereix una experiència immersiva. No només veuràs globus des de terra, sinó que l’organització ha preparat una agenda que inclou els famosos vols d’exhibició i l’impressionant ‘Vol de Ciutat’.
La cita és el lloc de trobada per a pilots arribats de diversos punts del planeta, el que li dóna un ambient internacional i cosmopolita a aquesta joia de la comarca de l’Anoia. És el tipus d’esdeveniment que uneix famílies, amants de la fotografia i aventurers a la recerca d’una experiència diferent.
Sabies que l’esdeveniment també té un component tècnic molt potent? A més de la bellesa visual, es realitzen proves competitives de precisió que posen a prova la perícia dels millors aeronavegants. Veure’ls maniobrar és una classe magistral de control del vent i física aplicada.
La logística de l’èxit
Si decideixes anar-hi, tingues en compte que el centre neuràlgic de tota l’activitat és el camp de vol situat a Igualada. La recomanació d’or és arribar amb antelació, ja que els moments de màxima esplendor ocorren durant els enlairaments a l’alba i al capvespre, quan les condicions tèrmiques són les més segures i el cel ofereix la seva millor llum.
No fa falta que siguis un expert en aviació per gaudir-ho. De fet, gran part de l’atractiu és simplement seure, observar com s’inflen els globus amb els cremadors rugint i veure com el cel es tenyeix de mil colors mentre el sol s’oculta darrere la muntanya.
La previsió de públic és alta, així que assegura’t d’organitzar la teva ruta amb marge. Aquest festival no només és una cita esportiva, és el recordatori perfecte que encara queden moments capaços de fer-nos mirar cap amunt amb astorament infantil. Ja tens la teva càmera preparada per al pròxim enlairament?