Un gran plan para el fin de semana en Cataluña: el municipio donde el cielo se llena de globos gigantes

Seguro que has visto cientos de fotos en Instagram donde el cielo parece un lienzo pintado a mano. Pues bien, prepárate para verlo en directo porque un pueblo catalán está a punto de dejarte sin palabras. No es un espejismo, es el regreso de uno de los eventos más esperados de la temporada.

Si aún no tenías planes para los próximos días, acabas de encontrar la excusa perfecta para hacer una escapada. (Sí, nosotros también estamos buscando alojamiento ahora mismo).

El cielo se llena de colores

Hablamos de la localidad de Igualada, que durante esta semana se transforma por completo para acoger la nueva edición del European Balloon Festival. Es, ni más ni menos, la concentración de globos aerostáticos más importante de todo el sur de Europa.

Lo que verás es un despliegue de ingeniería y estética que inunda el horizonte. Decenas de globos de todas las formas y colores se elevan al unísono, creando una estampa que parece sacada directamente de una película de fantasía.

La gran diferencia de este año es la diversidad de los modelos participantes, incluyendo algunos con diseños personalizados que rara vez se ven en el cielo peninsular.

Por qué no te lo puedes perder

Más allá de la foto que compartirás en tus redes, el festival ofrece una experiencia inmersiva. No solo verás globos desde tierra, sino que la organización ha preparado una agenda que incluye los famosos vuelos de exhibición y el impresionante ‘Vuelo de Ciudad’.

La cita es el punto de encuentro para pilotos llegados de diversos puntos del planeta, lo que le da un ambiente internacional y cosmopolita a esta joya de la comarca de la Anoia. Es el tipo de evento que une familias, amantes de la fotografía y aventureros en busca de una experiencia diferente.

¿Sabías que el evento también tiene un componente técnico muy potente? Además de la belleza visual, se realizan pruebas competitivas de precisión que ponen a prueba la pericia de los mejores aeronavegantes. Verlos maniobrar es una clase magistral de control del viento y física aplicada.

La logística del éxito

Si decides ir, ten en cuenta que el centro neurálgico de toda la actividad es el campo de vuelo situado en Igualada. La recomendación de oro es llegar con antelación, ya que los momentos de máximo esplendor ocurren durante los despegues al alba y al atardecer, cuando las condiciones térmicas son las más seguras y el cielo ofrece su mejor luz.

No hace falta que seas un experto en aviación para disfrutarlo. De hecho, gran parte del atractivo es simplemente sentarse, observar cómo se inflan los globos con los quemadores rugiendo y ver cómo el cielo se tiñe de mil colores mientras el sol se oculta detrás de la montaña.

La previsión de público es alta, así que asegúrate de organizar tu ruta con margen. Este festival no solo es una cita deportiva, es el recordatorio perfecto de que aún quedan momentos capaces de hacernos mirar hacia arriba con asombro infantil. ¿Ya tienes tu cámara preparada para el próximo despegue?