El paraíso mediterráneo donde creció Marc Cucurella: viñas, vistas al mar y una de las mayores rentas de España

Llevas semanas buscando un destino que no esté lleno de turistas. El estrés de tu día a día te pide un cambio radical: quieres ver el mar, sentir la brisa y, si es posible, hacerlo con el estilo de aquellos que viven rodeados de lujos pero prefieren la sencillez absoluta.

No eres el único con esta necesidad. Incluso las estrellas del fútbol internacional, con todo el mundo a sus pies, acaban buscando el mismo refugio. El último en sucumbir ante los encantos de un rincón escondido de nuestra costa ha sido el mismo Marc Cucurella.

El destino que ha conquistado a la estrella

Olvídate de las zonas saturadas o los hoteles donde no puedes ni poner la toalla. Lo que ha buscado el futbolista es un lugar donde el tiempo parece haberse tomado unas vacaciones permanentes. Un escenario de casas blancas, barcas de madera meciéndose en el agua y una paz que se respira en cada rincón.

¿Qué tiene este pueblo para que una figura de su nivel lo elija por encima de otros destinos más pomposos? La respuesta es la autenticidad. Es de esos lugares donde la alta cocina se encuentra en una taberna con manteles de cuadros y donde el lujo no se mide por el precio de la copa, sino por la calidad del silencio.

La clave de este refugio está en su capacidad para mantener el encanto de los antiguos pueblos de pescadores mientras ofrece la discreción que necesitan aquellos que no quieren ser el centro de todas las miradas.

Un rincón con historia y sabor a sal

No hablamos de un lugar diseñado para el turismo de masas. Es una villa que conserva su patrimonio intacto, con esas calles empedradas que huelen a historia y a redes de pesca. Aquí, la rutina cambia por completo: el despertador es el sonido de las olas y el plan del día no va más allá de elegir entre cala y cala.

El pueblo se ha convertido en una especie de búnker natural para quien, como Marc Cucurella, necesita recargar pilas tras una temporada de máxima presión. La luz del sol mediterráneo, el pescado fresco que llega cada mañana a la lonja y la hospitalidad de los vecinos hacen el resto.

Es, básicamente, el plan de desconexión definitiva. Si el futbolista ha elegido este lugar entre tantas opciones globales, es porque ha encontrado algo que escasea en el mundo actual: intimidad real.

Por qué deberías considerar este viaje

Quizás no tienes los focos sobre ti, pero tu descanso es igual de importante. Visitar este tipo de enclaves te permite experimentar el Mediterráneo de verdad, ese que no necesita filtros ni grandes campañas de marketing para brillar.

Las aguas cristalinas que rodean el municipio son el escenario perfecto para practicar snorkel o simplemente dejar que el agua fría elimine todas las tensiones acumuladas. Es el lugar ideal para quien aún cree que el verdadero lujo es poder caminar descalzo por la arena sin que nadie te moleste.

Un consejo de oro: si decides ir, hazlo entre semana. Es cuando el pueblo muestra su cara más genuina y entenderás perfectamente por qué Cucurella se ha convertido en un fan incondicional de este pequeño paraíso.

Al final, lo que buscamos todos es lo mismo: sentirnos un poco libres, comer bien y estar rodeados de belleza sin pretensiones. Este rincón del Mediterráneo lo tiene todo para que, al menos por unos días, olvides dónde dejaste el ordenador.

¿Es este el verano en que por fin te regalarás la desconexión que te mereces o seguirás esperando al año que viene?