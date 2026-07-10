Lidl desafía a Apple lanzando un «AirTag» de la firma Tronic: más baratos y compatibles con Android

Seguro que te ha pasado. Llegas tarde a una reunión importante, te pones el abrigo y, justo en ese momento, tus llaves han decidido desaparecer de la faz de la tierra. Es el estrés de siempre.

La tecnología prometió salvarnos con localizadores GPS, pero hasta ahora, el precio de los modelos premium (ya sabes, los de la manzana mordida) nos obligaba a pensarlo dos veces antes de comprar uno para cada objeto. Eso era antes (sí, nosotros también alucinamos con el cambio).

La solución definitiva por menos de lo que cuesta un café

Lidl ha vuelto a golpear la mesa con su marca propia Tronic, lanzando un localizador que promete hacer exactamente lo mismo que los dispositivos caros, pero cuidando mucho más nuestro bolsillo.

No hablamos de un juguete de plástico. Es un dispositivo minimalista diseñado para integrarse perfectamente en tu llavero, mochila o incluso en el collar de tu mascota. Su objetivo es simple: acabar con la ansiedad de no saber dónde dejamos las cosas.

¿Por qué este dispositivo está rompiendo el mercado?

Lo que realmente hace que este localizador de Tronic sea un imprescindible es su versatilidad. A diferencia de otros sistemas cerrados que solo funcionan con un tipo de teléfono, este pequeño gadget es compatible tanto con sistemas Android como con iOS.

Aunque su precio es reducido, la calidad de conexión es sorprendente. No depende de sistemas complejos, sino que utiliza una red fiable para que siempre tengas tus objetos bajo control.

La ingeniería detrás es sencilla pero efectiva. Se vincula con tu smartphone en cuestión de segundos y, mediante una aplicación dedicada, puedes ver la última ubicación conocida del objeto o activar una señal acústica para encontrarlo en casa en un instante.

El secreto del ahorro

La clave no es solo lo que pagas, sino lo que dejas de perder. Este tipo de gadgets son una inversión. ¿Cuántas veces has tenido que cambiar una cerradura o renovar toda tu documentación por haber perdido las llaves o la cartera? El ahorro es, simplemente, masivo.

El diseño es otro punto a favor. Es lo suficientemente discreto para que nadie sepa que llevas un sistema de seguridad encima, pero lo suficientemente robusto para aguantar el trote diario que le damos a nuestras pertenencias.

¿Sabías que también puedes usarlo para localizar tu equipaje en aeropuertos? Muchos usuarios ya lo están incorporando a sus maletas para evitar las pesadillas de las aerolíneas que pierden los paquetes.

La disponibilidad en los lineales de Lidl suele ser limitada y, cuando lanzan este tipo de productos tecnológicos, la rotación es altísima. Si ves uno en tu tienda más cercana, no lo pienses mucho porque no suelen durar ni 24 horas en el estante.

Conseguir uno es una de esas decisiones inteligentes que te ahorran disgustos innecesarios a largo plazo. ¿Ya tienes pensado a qué objeto se lo pondrás primero?