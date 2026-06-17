El refugi de Mónica Naranjo a Barcelona: un poble desconegut amb joies modernistes i gastronòmiques de renom

Tots busquem aquest racó on el soroll de la fama i la pressió diària simplement desapareixen. Mentre els destins més coneguts de la costa catalana col·lapsen sota el pes del turisme de masses, Mónica Naranjo ha trobat el seu recer de pau en un lloc que equilibra com ningú el luxe, la història i la gastronomia de proximitat. Sí, aquest poble del Maresme guarda secrets que potser no coneixies.
No parlem d’un destí qualsevol, sinó de Sant Andreu de Llavaneres, un enclavament entre la Mediterrània i la Serralada Litoral. Aquí, el temps sembla haver-se aturat en carrers de pedra, mentre el contrast amb el modern Port Balís li dóna un caràcter únic. Nosaltres també ens hem quedat bocabadats en descobrir aquest tresor a tan sols uns quilòmetres de Barcelona.
La joia gòtica i el llegat modernista
El que diferencia Llavaneres de qualsevol altra escapada rural és el seu llegat arquitectònic. Passejar pel seu casc antic és fer un viatge enrere en el temps, on destaquen les finques modernistes com Ca l’Alfaro. Construïda el 1886, avui serveix com a epicentre cultural i acull exposicions que valen la pena visitar.
Per als amants de la història, l’Església de Sant Andreu és la peça clau. Aquesta construcció neoclàssica no és només un espai de devoció, sinó un Bé Cultural d’Interès Local des de 2012. El seu campanar sobresurt en el paisatge com una fita que guia el viatger cap al cor social del poble: la Plaça de la Vila, on les vistes al mar et fan oblidar absolutament tot.
L’experiència gastronòmica que no et pots perdre
Si la teva idea d’un bon viatge passa per menjar bé, aquest poble és el teu paradís. Llavaneres és famós per dues joies gastronòmiques que han posat el municipi al mapa culinari de Catalunya.
La primera són els seus llegendaris guisants garrofals. Aquesta joia hortícola de pell finíssima i textura mantecosa té una producció tan limitada i estacional —entre març i abril— que tastar-los es converteix en un privilegi exclusiu.
Per postres, la icònica coca de Llavaneres. És una peça rectangular d’hojaldre farcida de crema amb massapà, pinyons i sucre, que trobaràs a qualsevol forn tradicional del municipi. És el dolç que, segons molts, defineix l’essència d’aquesta part del Maresme.
Un refugi per als sentits
Més enllà de la gastronomia, la villa ofereix un ventall d’activitats que expliquen per què ha captivat figures com Mónica Naranjo. Des de rutes de senderisme que pugen fins al mirador de Can Cassany —amb les vistes més espectaculars de la zona— fins a un dia complet al Port Balís per als amants de la nàutica.
El secret d’aquest refugi no és la fama, sinó la capacitat de mantenir la seva essència de vila pesquera i agrícola malgrat el pas dels anys.
Ja sigui caminant pels seus senders propers o gaudint d’una tarda tranquil·la a la Plaça de la Vila, Sant Andreu de Llavaneres ofereix una cosa que moltes destinacions turístiques han perdut: privacitat i calma. És aquest el canvi de ritme que necessitaves per al proper cap de setmana?
Si busques desconnectar, l’elecció és clara. El Maresme té moltes cares, però la de Llavaneres és, sense dubte, la més autèntica i deliciosa. T’animes a explorar-lo abans que tot el món descobreixi per què és el paradís particular de la cantant?