El refugio de Mónica Naranjo en Barcelona: un pueblo desconocido con joyas modernistas y gastronómicas de renombre

Todos buscamos ese rincón donde el ruido de la fama y la presión diaria simplemente desaparecen. Mientras los destinos más conocidos de la costa catalana colapsan bajo el peso del turismo de masas, Mónica Naranjo ha encontrado su refugio de paz en un lugar que equilibra como nadie el lujo, la historia y la gastronomía de proximidad. Sí, este pueblo del Maresme guarda secretos que quizás no conocías.

No hablamos de un destino cualquiera, sino de Sant Andreu de Llavaneres, un enclave entre el Mediterráneo y la Serralada Litoral. Aquí, el tiempo parece haberse detenido en calles de piedra, mientras el contraste con el moderno Port Balís le da un carácter único. Nosotros también nos hemos quedado boquiabiertos al descubrir este tesoro a tan solo unos kilómetros de Barcelona.

La joya gótica y el legado modernista

Lo que diferencia Llavaneres de cualquier otra escapada rural es su legado arquitectónico. Pasear por su casco antiguo es hacer un viaje atrás en el tiempo, donde destacan las fincas modernistas como Ca l’Alfaro. Construida en 1886, hoy sirve como epicentro cultural y acoge exposiciones que merecen la pena visitar.

Para los amantes de la historia, la Iglesia de Sant Andreu es la pieza clave. Esta construcción neoclásica no es solo un espacio de devoción, sino un Bien Cultural de Interés Local desde 2012. Su campanario sobresale en el paisaje como un hito que guía al viajero hacia el corazón social del pueblo: la Plaza de la Vila, donde las vistas al mar te hacen olvidar absolutamente todo.

La experiencia gastronómica que no te puedes perder

Si tu idea de un buen viaje pasa por comer bien, este pueblo es tu paraíso. Llavaneres es famoso por dos joyas gastronómicas que han puesto al municipio en el mapa culinario de Cataluña.

La primera son sus legendarios guisantes garrofales. Esta joya hortícola de piel finísima y textura mantecosa tiene una producción tan limitada y estacional —entre marzo y abril— que probarlos se convierte en un privilegio exclusivo.

De postre, la icónica coca de Llavaneres. Es una pieza rectangular de hojaldre rellena de crema con mazapán, piñones y azúcar, que encontrarás en cualquier horno tradicional del municipio. Es el dulce que, según muchos, define la esencia de esta parte del Maresme.

Un refugio para los sentidos

Más allá de la gastronomía, la villa ofrece un abanico de actividades que explican por qué ha cautivado a figuras como Mónica Naranjo. Desde rutas de senderismo que suben hasta el mirador de Can Cassany —con las vistas más espectaculares de la zona— hasta un día completo en el Port Balís para los amantes de la náutica.

El secreto de este refugio no es la fama, sino la capacidad de mantener su esencia de villa pesquera y agrícola a pesar del paso de los años.

Ya sea caminando por sus senderos cercanos o disfrutando de una tarde tranquila en la Plaza de la Vila, Sant Andreu de Llavaneres ofrece algo que muchos destinos turísticos han perdido: privacidad y calma. ¿Es este el cambio de ritmo que necesitabas para el próximo fin de semana?

Si buscas desconectar, la elección es clara. El Maresme tiene muchas caras, pero la de Llavaneres es, sin duda, la más auténtica y deliciosa. ¿Te animas a explorarlo antes de que todo el mundo descubra por qué es el paraíso particular de la cantante?