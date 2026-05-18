José Coronado (68 anys) troba el seu refugi definitiu en un oasi medieval: «He trobat el meu racó de pau»

Tots necessitem fugir de la gran ciutat de vegades. L’asfalt crema, el ritme és frenètic i el cos demana un respir urgent. L’actor José Coronado ho sap perfectament i ja ha trobat el seu racó de pau definitiu.
Segur que t’imagines les grans estrelles pàtries creuant l’oceà o amagades en exclusives urbanitzacions blindades. (Doncs no, a vegades el millor és a tocar de casa). El secret més ben guardat del protagonista de ‘No habrá paz para los malvados’ està moltíssim més a prop del que creus.
El refugi familiar del conegut actor, que actualment té 68 anys, es troba a la província de Toledo. Parlem de Casarrubios del Monte, un municipi carregat d’història on el seu fill, el també actor i model Nicolás Coronado, ha fixat la seva residència habitual per abraçar una vida idíl·lica.
Un oasi medieval amb un passat monàrquic ocult
Aquesta localitat toledana és coneguda per molts com la l’autèntica porta de Castella-La Manxa gràcies a la seva estratègica proximitat amb la comunitat de Madrid. El que pocs saben en passejar avui pels seus carrers empedrats és que aquest racó va arribar a ser la capital del regne d’Espanya l’any 1619.
Va ser un període breu de només 26 dies, però durant gairebé un mes el rei Felip III i l’alta noblesa van moure els fils de l’imperi des d’aquest terme castellà. El seu patrimoni arquitectònic actual reflecteix aquesta passada època d’esplendor que avui fascina els visitants.
La joia de la corona del municipi són les restes del seu impressionant castell gòtic mudèjar del segle XIV. Es tracta d’una fortalesa única a la província de Toledo en estar construïda íntegrament en maó, un detall que entusiasma els experts en art.
Els llaços de la família Coronado amb aquest entorn van més enllà de les escapades de cap de setmana. En la seva propietat de més de 800 metres quadrats, el fill de l’actor ha aixecat un complet retir de ioga, un hort ecològic i una petita granja que s’han convertit en el motor de desconnexió de tot el clan.
Patrimoni de pel·lícula i gastronomia amb Sol Repsol
El disseny urbà de Casarrubios del Monte atrapa des de la primera mirada. El skyline del poble està dominat per la majestuosa església de la Nativitat de Nostra Senyora, el campanar exterior de la qual, d’estil herreriano, frega els 65 metres d’alçària, consolidant-se com la segona torre més alta de tota la diòcesi.
Passejar per les seves rodalies permet descobrir els antics palaus de Veracruz i dels Mediano, joies del segle XV que conviuen amb les restes de l’antiga muralla medieval. El traçat històric connecta de forma directa amb el llegendari Camino Real que unia Madrid amb el Monestir de Guadalupe.
L’experiència al refugi dels Coronado no estaria completa sense el seu potent reclam gastronòmic. La plaza Mayor és l’epicentre per degustar el millor xai al forn o els reconeguts vins de la Denominació d’Origen Méntrida.
Si passes per la zona, la parada al restaurant-asador Las Esparteras és obligatòria. Aquest establiment compta amb un Sol Repsol i és famós pel seu espectacular garrí lletó rostit en forn de llenya.
Natura sorprenent a les portes de Gredos
Sabies que aquest destí també és perfecte per als amants del turisme actiu? L’entorn natural de Casarrubios sorprèn gràcies a les rutes de senderisme que connecten amb paratges tan espectaculars com l’embassament de Guajaraz o les estribacions del Parc Regional de la Serra de Gredos.
Aquesta combinació de silenci, camins verds i pedres centenàries és l’imant que atrau els qui busquen netejar els pulmons sense passar hores al volant. Un luxe de proximitat que la família de l’actor ha sabut blindar enfront del soroll mediàtic.
La temporada de primavera és la ideal per perdre’s per la comarca abans que apreti la calor estival a la meseta. Les places per als retirs de la zona solen volar així que millora el temps.
Al final, resulta que tenir una vida de cine consistia simplement a saber triar el destí adequat. Et quedaràs el pròxim cap de setmana al sofà de casa?