José Coronado (68 años) encuentra su refugio definitivo en un oasis medieval: «He encontrado mi rincón de paz»

Todos necesitamos escapar de la gran ciudad a veces. El asfalto quema, el ritmo es frenético y el cuerpo pide un respiro urgente. El actor José Coronado lo sabe perfectamente y ya ha encontrado su rincón de paz definitivo.

Seguro que te imaginas a las grandes estrellas patrias cruzando el océano o escondidas en exclusivas urbanizaciones blindadas. (Pues no, a veces lo mejor está cerca de casa). El secreto mejor guardado del protagonista de ‘No habrá paz para los malvados’ está mucho más cerca de lo que crees.

El refugio familiar del conocido actor, que actualmente tiene 68 años, se encuentra en la provincia de Toledo. Hablamos de Casarrubios del Monte, un municipio cargado de historia donde su hijo, el también actor y modelo Nicolás Coronado, ha fijado su residencia habitual para abrazar una vida idílica.

Un oasis medieval con un pasado monárquico oculto

Esta localidad toledana es conocida por muchos como la auténtica puerta de Castilla-La Mancha gracias a su estratégica proximidad con la comunidad de Madrid. Lo que pocos saben al pasear hoy por sus calles empedradas es que este rincón llegó a ser la capital del reino de España en el año 1619.

Fue un periodo breve de solo 26 días, pero durante casi un mes el rey Felipe III y la alta nobleza movieron los hilos del imperio desde este término castellano. Su patrimonio arquitectónico actual refleja esta pasada época de esplendor que hoy fascina a los visitantes.

La joya de la corona del municipio son los restos de su impresionante castillo gótico mudéjar del siglo XIV. Se trata de una fortaleza única en la provincia de Toledo al estar construida íntegramente en ladrillo, un detalle que entusiasma a los expertos en arte.

Los lazos de la familia Coronado con este entorno van más allá de las escapadas de fin de semana. En su propiedad de más de 800 metros cuadrados, el hijo del actor ha levantado un completo retiro de yoga, un huerto ecológico y una pequeña granja que se han convertido en el motor de desconexión de todo el clan.

Patrimonio de película y gastronomía con Sol Repsol

El diseño urbano de Casarrubios del Monte atrapa desde la primera mirada. El skyline del pueblo está dominado por la majestuosa iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, cuyo campanario exterior, de estilo herreriano, roza los 65 metros de altura, consolidándose como la segunda torre más alta de toda la diócesis.

Pasear por sus inmediaciones permite descubrir los antiguos palacios de Veracruz y de los Mediano, joyas del siglo XV que conviven con los restos de la antigua muralla medieval. El trazado histórico conecta de forma directa con el legendario Camino Real que unía Madrid con el Monasterio de Guadalupe.

La experiencia en el refugio de los Coronado no estaría completa sin su potente reclamo gastronómico. La plaza Mayor es el epicentro para degustar el mejor cordero al horno o los reconocidos vinos de la Denominación de Origen Méntrida.

Si pasas por la zona, la parada en el restaurante-asador Las Esparteras es obligatoria. Este establecimiento cuenta con un Sol Repsol y es famoso por su espectacular cochinillo asado en horno de leña.

Naturaleza sorprendente a las puertas de Gredos

¿Sabías que este destino también es perfecto para los amantes del turismo activo? El entorno natural de Casarrubios sorprende gracias a las rutas de senderismo que conectan con parajes tan espectaculares como el embalse de Guajaraz o las estribaciones del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Esta combinación de silencio, caminos verdes y piedras centenarias es el imán que atrae a quienes buscan limpiar los pulmones sin pasar horas al volante. Un lujo de proximidad que la familia del actor ha sabido blindar frente al ruido mediático.

La temporada de primavera es la ideal para perderse por la comarca antes de que apriete el calor estival en la meseta. Las plazas para los retiros de la zona suelen volar así que mejora el tiempo.

Al final, resulta que tener una vida de cine consistía simplemente en saber elegir el destino adecuado. ¿Te quedarás el próximo fin de semana en el sofá de casa?