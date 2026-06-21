El poble medieval perfecte per recórrer a peu: només 430 habitants i un impressionant castell-palau del segle XI

Segur que has passat mil vegades per la Costa Brava buscant el sol i la platja, però t’has perdut la joia oculta que l’Empordà guarda sota clau. (Sí, nosaltres també ens penedim de no haver-lo visitat abans).
No estem parlant d’un parc temàtic ni d’una reconstrucció moderna per a turistes. Parlem d’un enclavament on el temps, literalment, va decidir aturar-se fa gairebé mil anys.
La meravella tallada en pedra
A pocs quilòmetres de la frontera francesa s’aixeca Peratallada, un poble que sobreviu amb tot just 430 habitants i un aspecte feudal que segueix intacte. El seu secret més ben guardat no és la seva mida, sinó el seu fonament: tot el nucli urbà està literalment assentat sobre roca de gres.
Va ser una de les viles millor fortificades de tota Catalunya. Els seus constructors no es van conformar amb aixecar muralles; directament van tallar el terra, excavant un fossat profund en la mateixa roca perquè cap invasor pogués apropar-se. Caminar pels seus carrers és sentir el pes d’una arquitectura defensiva que segueix desafiant la lògica moderna.
El nom de “Petra Taliata” no és casualitat. Significa “pedra tallada”, un nom que li queda petit si tenim en compte que les seves muralles, torres i palaus semblen esculpits directament per gegants.
Un viatge al segle XI sense sortir de casa
El que realment et deixarà sense alè és el seu castell-palau. Documentat ja el 1065, aquest colós domina el paisatge amb una torre de l’Homenatge que segueix desafiant el cel. És el centre neuràlgic, el lloc on la família Peratallada va concentrar tot el seu poder durant segles.
En recórrer-lo, descobriràs una estructura complexa: tres recintes de muralles que protegeixen la part antiga. És aquí on el disseny es torna imprescindible per a l’amant de la història. Pots veure com els senyors de l’època van tallar la roca de forma vertical per crear un desnivell infranquejable respecte al terra. És, en essència, enginyeria militar del medieu en estat pur.
Més enllà de la pedra, el poble és un laberint de carrers tortuosos i racons que demanen a crits ser fotografiats. No hi ha ni un sol angle a Peratallada que no sembli un escenari de cinema èpic. Si busques un respir, el contrast entre la pedra freda del castell i la calidesa de l’Empordà és una experiència que et reinicia el sistema.
És el destí més intel·ligent per a la teva propera escapada? Probablement sí. Mentre la resta es baralla per un metre quadrat de sorra a la platja, tu estaràs recorrent la història real en un lloc que, afortunadament, el soroll de la modernitat encara no ha aconseguit alterar.