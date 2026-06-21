El pueblo medieval perfecto para recorrer a pie: solo 430 habitantes y un impresionante castillo-palacio del siglo XI

Seguro que has pasado mil veces por la Costa Brava buscando el sol y la playa, pero te has perdido la joya oculta que el Empordà guarda bajo llave. (Sí, nosotros también nos arrepentimos de no haberlo visitado antes).

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No estamos hablando de un parque temático ni de una reconstrucción moderna para turistas. Hablamos de un enclave donde el tiempo, literalmente, decidió detenerse hace casi mil años.

La maravilla tallada en piedra

A pocos kilómetros de la frontera francesa se levanta Peratallada, un pueblo que sobrevive con apenas 430 habitantes y un aspecto feudal que sigue intacto. Su secreto mejor guardado no es su tamaño, sino su fundamento: todo el núcleo urbano está literalmente asentado sobre roca de gres.

Fue una de las villas mejor fortificadas de toda Cataluña. Sus constructores no se conformaron con levantar murallas; directamente cortaron el suelo, excavando un foso profundo en la misma roca para que ningún invasor pudiera acercarse. Caminar por sus calles es sentir el peso de una arquitectura defensiva que sigue desafiando la lógica moderna.

El nombre de «Petra Taliata» no es casualidad. Significa «piedra tallada», un nombre que le queda pequeño si tenemos en cuenta que sus murallas, torres y palacios parecen esculpidos directamente por gigantes.

Un viaje al siglo XI sin salir de casa

Lo que realmente te dejará sin aliento es su castillo-palacio. Documentado ya en 1065, este coloso domina el paisaje con una torre del Homenaje que sigue desafiando al cielo. Es el centro neurálgico, el lugar donde la familia Peratallada concentró todo su poder durante siglos.

Al recorrerlo, descubrirás una estructura compleja: tres recintos de murallas que protegen la parte antigua. Es aquí donde el diseño se vuelve imprescindible para el amante de la historia. Puedes ver cómo los señores de la época cortaron la roca de forma vertical para crear un desnivel infranqueable respecto al suelo. Es, en esencia, ingeniería militar medieval en estado puro.

Más allá de la piedra, el pueblo es un laberinto de calles tortuosas y rincones que piden a gritos ser fotografiados. No hay ni un solo ángulo en Peratallada que no parezca un escenario de cine épico. Si buscas un respiro, el contraste entre la piedra fría del castillo y la calidez del Empordà es una experiencia que te reinicia el sistema.

¿Es el destino más inteligente para tu próxima escapada? Probablemente sí. Mientras el resto se pelea por un metro cuadrado de arena en la playa, tú estarás recorriendo la historia real en un lugar que, afortunadamente, el ruido de la modernidad aún no ha logrado alterar.