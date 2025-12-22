Tragèdia a Castelldefels. Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home a causa d’un tiroteig a plena llum del dia aquest dilluns a la tarda. Segons detalla la policia catalana a través d’un comunicat, pels volts de les quatre de la tarda el telèfon d’emergències, el 112, ha rebut un avís informant que hi havia una persona estesa a terra amb una ferida d’arma de foc. Els fets s’han produït a la zona del carrer Doctor Fleming de Castelldefels, a la comarca del Baix Llobregat. En rebre l’avís, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’ha posat en marxa ràpidament per atendre l’home ferit, que estava estès al mig de la via pública. Han pogut atendre’l al lloc dels fets, però la víctima del tiroteig ha acabat perdent la vida.
La policia catalana destaca en aquest mateix comunicat que la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra ha posat en marxa una investigació per esclarir els fets i enxampar-ne l’autor. A banda, segons detallen, també “s’ha activat un dispositiu policial amb diferents punts de control per tal de localitzar l’autor o els autors dels fets”. En l’operació d’escorcoll també hi ha participat l’helicòpter dels Mossos. En aquests moments no han transcendit més detalls sobre la investigació policial, la qual continua oberta i s’ha decretat secret de sumari.
Apunyalament mortal de Molins de Rei
Aquest diumenge a la matinada un home de 42 anys va perdre la vida després de ser apunyalat en una baralla al carrer a la localitat de Molins de Rei, al Baix Llobregat també. Fonts policials apuntaven a l’Agència Catalana de Notícies que els fets es van produir pels volts de les quatre de la matinada, moment en què els agents van rebre l’avís en el qual s’alertava que hi havia una persona a la via pública sense mostres de vida i amb signes de violència. Els Mossos d’Esquadra també van posar en marxa una investigació per determinar les causes dels fets que van causar la mort d’un home de 42 anys. El d’avui és el segon delicte violent en dos dies al Baix Llobregat.