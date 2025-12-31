Catalunya acomiadarà l’any havent de lamentar una nova víctima mortal en l’entorn familiar. El cos de Mossos d’Esquadra ha informat aquest dimecres de la detenció d’un home a la localitat del Vendrell (Tarragona). Segons han comunicat des del cos de la policia catalana els agents han rebut l’avís de la localització del cos d’una dona sense vida quan passaven 10 minuts de dos quarts de dues del migdia. La dona estava morta al seu domicili del Baix Penedès i fins al seu habitatge s’han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), una vegada s’han personat al lloc dels fets els cossos d’emergència han pogut confirmar la mort d’aquesta dona.
Els agents policials han localitzat al domicili a un home de 37 anys, fill de la víctima, al qual han detingut per la presumpta relació amb els fets. El cos de Mossos d’Esquadra ha obert una investigació per violència domèstica i l’autoritat judicial ha decretat el secret d’actuacions.
Detenim un home relacionat amb la mort violenta d’una dona, la seva mare, al Vendrell (Tarragona). pic.twitter.com/xFRUHeQDDu— Mossos (@mossos) December 31, 2025
Un final d’any marcat per les morts violentes
El final d’aquest 2025 està marcat per les morts violentes que han sacsejat Catalunya. Els dies previs a Nadal el país va haver de lamentar dues morts violentes i una baralla multitudinària en tres dies consecutius com són el 21, 22 i 23. La primera mort va ser la d’un home de 42 anys que va ser apunyalat en una baralla al carrer de Molins de Rei (Baix Llobregat). Aquesta baralla es va produir als voltants de les quatre de la matinada i es va rebre l’avís d’una persona sense vida a la via pública.
La segona mort violenta es va produir a Castelldefels durant un tiroteig a plena llum del dia el passat dilluns. Cap a les quatre de la tarda un tiroteig al carrer Doctor Fleming va causar la mort violenta d’un home a la localitat del Baix Llobregat. Finalment, a Igualada (l’Anoia) és on es va registrar una baralla multitudinària que va acabar amb dos menors ferits, un d’ells en estat greu.