Cataluña despedirá el año lamentando una nueva víctima mortal en el entorno familiar. El cuerpo de Mossos d’Esquadra ha informado este miércoles de la detención de un hombre en la localidad de El Vendrell (Tarragona). Según han comunicado desde el cuerpo de la policía catalana, los agentes recibieron el aviso de la localización del cuerpo de una mujer sin vida cuando pasaban 10 minutos de las dos y media de la tarde. La mujer estaba muerta en su domicilio del Baix Penedès y hasta su vivienda se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Una vez personados en el lugar de los hechos, los cuerpos de emergencia pudieron confirmar la muerte de esta mujer.

Los agentes policiales localizaron en el domicilio a un hombre de 37 años, hijo de la víctima, al cual detuvieron por la presunta relación con los hechos. El cuerpo de Mossos d’Esquadra ha abierto una investigación por violencia doméstica y la autoridad judicial ha decretado el secreto de actuaciones.

Detenim un home relacionat amb la mort violenta d’una dona, la seva mare, al Vendrell (Tarragona). pic.twitter.com/xFRUHeQDDu — Mossos (@mossos) December 31, 2025

Un final de año marcado por las muertes violentas

El final de este 2025 está marcado por las muertes violentas que han sacudido Cataluña. Los días previos a Navidad, el país tuvo que lamentar dos muertes violentas y una pelea multitudinaria en tres días consecutivos como son el 21, 22 y 23. La primera muerte fue la de un hombre de 42 años que fue apuñalado en una pelea en la calle de Molins de Rei (Baix Llobregat). Esta pelea se produjo alrededor de las cuatro de la madrugada y se recibió el aviso de una persona sin vida en la vía pública.

La segunda muerte violenta se produjo en Castelldefels durante un tiroteo a plena luz del día el pasado lunes. Hacia las cuatro de la tarde, un tiroteo en la calle Doctor Fleming causó la muerte violenta de un hombre en la localidad del Baix Llobregat. Finalmente, en Igualada (l’Anoia) es donde se registró una pelea multitudinaria que terminó con dos menores heridos, uno de ellos en estado grave.