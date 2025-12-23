Una pelea multitudinaria en Igualada deja dos menores heridos

Una pelea multitudinaria en Igualada (l’Anoia) ha dejado dos menores heridos, uno de ellos en estado grave. Según ha adelantado El Caso, el enfrentamiento se dio en el Parc Central de la ciudad hacia las cinco de la madrugada de viernes a sábado. El primer menor, que ha tenido que ser ingresado en un centro hospitalario con heridas provocadas por un objeto punzante y una fractura nasal. El segundo también recibió atención médica, aunque ya se encuentra en su domicilio. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación sobre el incidente, y contemplan que durante el enfrentamiento se utilizara un arma blanca.

Según las primeras investigaciones policiales, los agresores podrían ser un grupo de entre cuatro y seis personas. Los perpetradores, aseguran los agentes, habrían huido de la zona antes de la llegada de los servicios de emergencia. Una vez se trasladaron allí, uno de los jóvenes tuvo que ser llevado al centro hospitalario para tratar sus heridas punzantes. Los agentes aún recogen pruebas en la zona, y están revisando las cámaras de seguridad en los alrededores del parque. También están tomando declaración a varios posibles testigos, para esclarecer las causas de los hechos e identificar a los responsables. Por ahora, la policía catalana aún no ha efectuado ninguna detención.

Imagen de archivo de un detalle de los coches de los Mossos d’Esquadra / ACN

Fin de semana complicado

Las últimas jornadas han dejado varios incidentes violentos en Cataluña. Pocos días después de esta pelea, se produjo el asesinato a tiros de un hombre en plena calle en Castelldefels. Los Mossos d’Esquadra investigan los hechos en relación con una batalla entre bandas criminales de procedencia balcánica. Hacia las cuatro de la tarde del lunes, el sospechoso disparó a la víctima y huyó a un parque de la zona. A este crimen se suma un ataque con arma blanca en una discoteca en Molins de Rei, que también se produjo durante una pelea entre los implicados.