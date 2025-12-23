Una baralla multitudinària a Igualada deixa dos menors ferits

Una baralla multitudinària a Igualada (l’Anoia) ha deixat dos menors ferits, un d’ells en estat greu. Segons ha avançat El Caso, l’enfrontament es va donar al Parc Central de la ciutat cap a les dinc de la matinada de divendres a dissabte. El primer menor, que ha hagut de ser ingressat en un centre hospitalari amb ferides provocades per un objecte punxant i una fractura nasal. El segon també va rebre atenció mèdica, si bé ja es troba al seu domicili. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació sobre l’incident, i contemplen que durant l’enfrontament es fes servir una arma blanca.
Segons les primeres investigacions policials, els agressors podrien ser un grup d’entre quatre i sis persones. Els perpetradors, asseguren els agents, haurien fugit de la zona abans de l’arribada dels serveis d’emergència. Un cop s’hi van traslladar, un dels joves va haver de ser traslladat al centre hospitalari per tractar les seves ferides punxants. Els agents encara recullen proves a la zona, i estan revisant les càmeres de seguretat als volts del parc. També estan prenent declaració a diversos possibles testimonis, per esclarir les causes dels fets i identificar els responsables. Ara per ara, la policia catalana encara no ha efectuat cap detenció.
Cap de setmana complicat
Les darreres jornades han deixat diversos incidents violents a Catalunya. Pocs dies després d’aquesta baralla, es va produir l’assassinat a trets d’un home en ple carrer a Castelldefels. Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets amb relació a una batalla entre bandes criminals de procedència balcànica. Als volts les quatre de la tarda de dilluns, el sospitós va disparar la víctima i va fugir a un parc de la zona. A aquest crim s’han d’afegit un atac amb arma blanca a una discoteca a Molins de Rei, que també es va produir durant una baralla entre els implicats.